Каррагер советует Кину выбрать "Эвертон", а не "Юнайтед"

Экс-звезда "Ливерпуля" Джейми Каррагер рекомендовал защитнику "Бернли" Майклу Кину продолжить карьеру в "Эвертоне", а не в "Манчестер Юнайтед".

Учитывая впечатляющий прогресс Кина в этом сезоне, его уход с "Терф Мур" грядущим летом выглядит неизбежным. 24-летнего игрока сборной Англии связывают с возвращением в "Юнайтед", воспитанником которого он является, однако Каррагер считает, что амбициозный "Эвертон" лучше подходит Майклу.



"В таком возрасте очень сложно играть за топ-клуб, потому что ты учишься игре и все еще совершаешь ошибки. Думаю, "Бернли" — отличное место для него, но есть ощущение, что летом он уйдет. Говорят о возвращении Кина в "Юнайтед", но я думаю, это стало бы ошибкой".



"Я просто думаю, что в нем по-прежнему будут видеть парня, воспитанного на "Олд Траффорд", даже если он перейдет за 15 или 20 миллионов фунтов и станет большим приобретением. Фил Джонс и Крис Смоллинг знают его по молодежной команде".



"Думаю, он должен уйти туда, где станет основным центральным защитником. Сможет ли он стать таковым в "Юнайтед"? Не уверен насчет этого".



"Ходят разговоры насчет интереса к нему со стороны "Эвертона", и я думаю, это превосходный вариант. Да, ты хочешь выигрывать трофеи, но важнее всего играть каждую неделю", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.