Лига Европы остается приоритетом для Моуриньо

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что победа 0:2 над "Бернли" не сместит фокус внимания его команды с Лиги Европы на Премьер-Лигу.

Воскресная победа на "Терф Мур" позволила "красным дьяволам" приблизиться к четвертому "Манчестер Сити" на расстояние в одно очко. А третий "Ливерпуль", сыгравший на два матча больше, только в трех баллах впереди.



Однако Моуриньо остается верен своим словам и по-прежнему предпочитает пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон через победу в Лиге Европы.



"Если мы победим "Сельту" в полуфинале, то выйдем в финал. Да, нам важно участвовать в Лиге Чемпионов, но этот клуб хочет трофеев. Мы не можем обеспечить клубу трофей в Премьер-Лиге, но у нас 25-процентный шанс на победу в Лиге Европы".



"Я продолжу использовать ротацию, давая игрокам возможности проявлять себя. Что касается ожиданий, то подойти к дерби (Манчестера) с одним очком отставания всегда лучше, чем с четырьмя", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.