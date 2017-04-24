Ибрагимович пообещал вернуться "сильнее, чем когда-либо"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отверг предположения о завершении игровой карьеры и пообещал вернуться "сильнее, чем когда-либо".

"Красные дьяволы" до сих пор официально не раскрыли характер травмы, которую Ибрагимович получил на прошлой неделе в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта", лишь ограничившись фразой о "существенном повреждении связок колена".



В то же время английская пресса уверена, что Златан надорвал задние и передние крестообразные связки колена, из-за чего рискует провести в лазарете целый год. Также ходят слухи, что травма может заставить 35-летнего шведа повесить бутсы на гвоздь.



Однако, готовясь к операции, которую анонсировал главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо после победы над "Бернли" в воскресенье, Златан дал понять о своем намерении вернуться на футбольное поле.



"Во-первых, спасибо вам за вашу поддержку и любовь. Это не новость, что я получил травму, поэтому я останусь вне игры на некоторое время".



"Я преодолею это препятствие, как и любое другое, и вернусь еще сильнее, чем когда-либо. До сих пор я играл одной ногой, так что это не станет для меня никакой проблемой. Уверенно сказать можно лишь то, что я сам решу, когда наступит время закончить, а не кто-либо другой. Сдаться — не вариант. Скоро увидимся", — написал Ибрагимович в Инстаграм.