Ибрагимович пообещал вернуться "сильнее, чем когда-либо"

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отверг предположения о завершении игровой карьеры и пообещал вернуться "сильнее, чем когда-либо".

"Красные дьяволы" до сих пор официально не раскрыли характер травмы, которую Ибрагимович получил на прошлой неделе в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта", лишь ограничившись фразой о "существенном повреждении связок колена".

В то же время английская пресса уверена, что Златан надорвал задние и передние крестообразные связки колена, из-за чего рискует провести в лазарете целый год. Также ходят слухи, что травма может заставить 35-летнего шведа повесить бутсы на гвоздь.

Однако, готовясь к операции, которую анонсировал главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо после победы над "Бернли" в воскресенье, Златан дал понять о своем намерении вернуться на футбольное поле.

"Во-первых, спасибо вам за вашу поддержку и любовь. Это не новость, что я получил травму, поэтому я останусь вне игры на некоторое время".

"Я преодолею это препятствие, как и любое другое, и вернусь еще сильнее, чем когда-либо. До сих пор я играл одной ногой, так что это не станет для меня никакой проблемой. Уверенно сказать можно лишь то, что я сам решу, когда наступит время закончить, а не кто-либо другой. Сдаться — не вариант. Скоро увидимся", — написал Ибрагимович в Инстаграм.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 24.04.2017 06:41 # muaxaxaxa
    Лол, Златан смачно присунул на ротан местному гею венгеррро.

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  2. fc-zenit 24.04.2017 06:23 # fc-zenit
    Пффф, бред сумасшедшего.

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