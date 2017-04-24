Нголо Канте — Игрок Года по версии PFA

Полузащитник "Челси" Нголо Канте был назван Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Награда молодому Игроку Года досталась Деле Алли из "Тоттенхэма".

В данный момент Канте движется к своему второму титулу Премьер-Лиги подряд. И если вклад Нголо в чемпионство "Лестера" многими остался незамеченным, то в этом сезоне игра 26-летнего француза получила свое признание.



Коллеги футболисты по достоинству оценили игру Канте за "Челси" и признали Нголо лучшим в сезоне 2016/17. В голосовании, что провела PFA, экс-полузащитник "Кана" опередил Харри Кейна из "Тоттенхэма", Ромелу Лукаку из "Эвертона", Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед", Алексиса Санчеса из "Арсенала" — а также своего одноклубника и обладателя награды в 2015 году Эдена Азара.



В то же время обладателем награды молодому Игроку Года второй раз подряд стал 21-летний полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, который, по мнению своего тренера Маурисио Почеттино, мог бы претендовать и на взрослый приз.



В борьбе за награду молодому Игроку Года по версии PFA Алли, забивший 16 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, опередил одноклубника Харри Кейна, а такж Ромелу Лукаку из "Эвертона", Майкла Кина из "Бернли", Джордана Пикфорда из "Сандерленда" и Лероя Сане из "Манчестер Сити".







