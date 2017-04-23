Рэмси хочет выиграть Кубок Англии ради Венгера

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси призвал своих партнеров по команде сделать над собой усилие и выиграть Кубок Англии ради их тренера Арсена Венгера.

По ходу этого сезона "канониры" угодили в глубокий кризис и к воскресному полуфиналу Кубка Англии подошли, занимая только седьмое место в Премьер-Лиге.



Отпраздновав победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и добравшись до финала, Рэмси призвал своих одноклубников выиграть этот трофей и, тем самым, отблагодарить Венгера, принимающего на себя большую часть поступающей в адрес "Арсенала" критики.



"Мы несколько раз подвели его по ходу этого сезона, и мы хотим выиграть Кубок Англии ради него и ради нас самих".



"Я обожаю это соревнование. Мы весьма успешно здесь выступаем в последние годы, и вы могли видеть, с какой страстью играли игроки. Мы уступали в счете, но мы продолжали идти вперед и добились результата. Мы показали, что у этой команды есть характер", — цитирует Рэмси Daily Mirror.