Клопп: "Оба гола "Пэлас" забил из ничего"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил огорчение домашним поражением от "Кристал Пэлас", но пообещал продолжить борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Открыв счет усилиями Филиппе Коутиньо на 24-й минуте, затем "красные" дважды пропустили от своего бывшего нападающего Кристиана Бентеке и потерпели поражение 2:1.



Клопп удивляется, каким образом "Пэлас" оказался вовлечен в борьбу за выживание, и сетует на то, что оба гола гостей пришли "из ничего".



"Не имею представления, как "Кристал Пэлас" оказался в ситуации, в которой они находятся. Мы заранее знали, что это будет сложно. Мы доминировали, но в такого рода игре невозможно создать 20 моментов. Ты должен трудиться, и мы трудились. Мы забили великолепный гол и имели еще ряд интересных ситуаций, а затем позволили им забить из ничего".



"Как вы могли видеть, их уверенность в себе выросла, но мы все равно доминировали во втором тайме. Их контратаки таили в себе угрозу, но им вновь удалось забить из ничего, воспользовавшись угловым. Решающим моментом стал промах мимо мяча на ближней штанге".



"Конечно, результат расстраивает и вызывает разочарование. Каждый думает, что Лига Чемпионов от нас ускользнула, однако у нас есть еще один месяц, чтобы сохранять позитивное настроение. Мы должны сделать все возможное, чтобы выжать все из этого сезона", — сообщил Клопп BBC.