Клопп: "Оба гола "Пэлас" забил из ничего"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил огорчение домашним поражением от "Кристал Пэлас", но пообещал продолжить борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Открыв счет усилиями Филиппе Коутиньо на 24-й минуте, затем "красные" дважды пропустили от своего бывшего нападающего Кристиана Бентеке и потерпели поражение 2:1.

Клопп удивляется, каким образом "Пэлас" оказался вовлечен в борьбу за выживание, и сетует на то, что оба гола гостей пришли "из ничего".

"Не имею представления, как "Кристал Пэлас" оказался в ситуации, в которой они находятся. Мы заранее знали, что это будет сложно. Мы доминировали, но в такого рода игре невозможно создать 20 моментов. Ты должен трудиться, и мы трудились. Мы забили великолепный гол и имели еще ряд интересных ситуаций, а затем позволили им забить из ничего".

"Как вы могли видеть, их уверенность в себе выросла, но мы все равно доминировали во втором тайме. Их контратаки таили в себе угрозу, но им вновь удалось забить из ничего, воспользовавшись угловым. Решающим моментом стал промах мимо мяча на ближней штанге".

"Конечно, результат расстраивает и вызывает разочарование. Каждый думает, что Лига Чемпионов от нас ускользнула, однако у нас есть еще один месяц, чтобы сохранять позитивное настроение. Мы должны сделать все возможное, чтобы выжать все из этого сезона", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 21:50

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  1. udaff 23.04.2017 22:48 # udaff
    Поплыл Клопп или нет?

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  2. mancunia-planet 23.04.2017 22:32 # mancunia-planet
    никто не ожидал, Юрик, подвёл пацанов

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  3. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 22:18 # mdfjvnlabngmlas
    обсос.

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  4. scauzer11 23.04.2017 22:15 # scauzer11
    вот именно Юра ИЗНИЧЕГО, может дело в нас??????

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  5. reeker 23.04.2017 21:52 # reeker
    Представляю как у него горит.

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