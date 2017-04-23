Гвардиола уверен, что бестрофейный сезон сделает "Сити" сильнее

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что сделает выводы из бестрофейного сезона, и в следующей кампании "горожане" станут сильнее.

В воскресенье на "Уэмбли" "горожане" подарили путевку в финал Кубка Англии "канонирам", пропустив решающий гол в экстра-таймах. Поражение 2:1 означает, что Гвардиола впервые в своей тренерской карьере завершит сезон с пустыми руками. Однако Хосеп обещает, что это лишь подстегнет его к будущим победам.

"В такого рода матчах ты не можешь ожидать, что будешь контролировать все ситуации, но в большинстве нам это удавалось. Мы сыграли так, как предпочли бы сыграть в финале. Мы сделали абсолютно все. Мои поздравления "Арсеналу". В следующем сезоне мы станем сильнее. Мы достойно сражались, мы имели больше моментов, но реализация — это самое сложное для нас на протяжении всего сезона".

"Мы сыграли так, как и хотели, вот и все. Мы расстроены, но завтра мы начнем готовиться к заключительным матчам, что нам еще остается сыграть".

"Мы здесь для того, чтобы добиваться результатов. В следующем сезоне мы станем сильнее", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Арсенал, Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 21:05

Количество просмотров Просмотров: 703

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 23.04.2017 21:30 # hammersmith
    норм физручелло свой истинный уровень показал

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  2. nikibak1 23.04.2017 21:24 # nikibak1
    Проиграть такому арсеналу.. МС крайне мертвы. Не хотелось бы чтоб этот позор был в ЛЧ. Пепу нужно срочно бежать... Ну в чемпионат одной команды.. его тема. Надеюсь Арсенал запрыгнет в 4-ку. Очень нужная победа, молодцы! Большой респект!

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  3. reeker 23.04.2017 21:22 # reeker
    Переоценёнка лысая.

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  4. madchester 23.04.2017 21:21 # madchester
    Лысый физрук будет уволен с позором в следующем сезоне,скриньте.

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  5. chelsea1983 23.04.2017 21:12 # chelsea1983
    Сказочный долбоеб смотри как арсенал за 15 лет усилился

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