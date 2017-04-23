Гвардиола уверен, что бестрофейный сезон сделает "Сити" сильнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что сделает выводы из бестрофейного сезона, и в следующей кампании "горожане" станут сильнее.

В воскресенье на "Уэмбли" "горожане" подарили путевку в финал Кубка Англии "канонирам", пропустив решающий гол в экстра-таймах. Поражение 2:1 означает, что Гвардиола впервые в своей тренерской карьере завершит сезон с пустыми руками. Однако Хосеп обещает, что это лишь подстегнет его к будущим победам.



"В такого рода матчах ты не можешь ожидать, что будешь контролировать все ситуации, но в большинстве нам это удавалось. Мы сыграли так, как предпочли бы сыграть в финале. Мы сделали абсолютно все. Мои поздравления "Арсеналу". В следующем сезоне мы станем сильнее. Мы достойно сражались, мы имели больше моментов, но реализация — это самое сложное для нас на протяжении всего сезона".



"Мы сыграли так, как и хотели, вот и все. Мы расстроены, но завтра мы начнем готовиться к заключительным матчам, что нам еще остается сыграть".



"Мы здесь для того, чтобы добиваться результатов. В следующем сезоне мы станем сильнее", — цитирует Гвардиолу BBC.