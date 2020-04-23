Антони Мартиаль принес "Монако" еще 10 миллионов евро

После победы 0:2 в гостях у "Бернли" "Манчестер Юнайтед" придется выплатить 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) "Монако" в качестве бонуса, предусмотренного соглашением по трансферу нападающего Антони Мартиаля.

Мартиаль очень ярко провел воскресный матч Премьер-Лиги на "Терф Мур", отметившись голом и результативной передачей. Этот гол стал для него 25-м после перехода к "красным дьяволам" из "Монако" в 2015 году.



В трансферном соглашении между "Юнайтед" и "Монако" был предусмотрен целый ряд бонусов за достижение Антони определенных целей. Как сообщает Sky Sports, 25 голов значатся одной из таких целей, и теперь в дополнение к 50 млн. евро (36 млн. фунтов на момент заключения сделки) французский клуб получит еще 10 млн. евро.



Еще по 10 млн. евро "дьяволам" придется выплатить "Монако", если Мартиаль сыграет 25 матчей за сборную Франции (сейчас 15) или будет номинирован на "Золотой мяч".



Добавим, что теперь на счету 21-летнего француза восемь голов в этом сезоне, включая пять в рамках Премьер-Лиги. В своей дебютной кампании в Манчестере Антони отличился 17 раз.