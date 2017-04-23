Бентеке обеспечил "Пэлас" победу над "Ливерпулем"
Кристиан Бентеке по-настоящему отомстил своей бывшей команде, оформив дубль и обеспечив "Кристал Пэлас" волевую победу в гостях у "Ливерпуля" — 1:2.
Стартовый состав "красных" не изменился по сравнению с победой над "Вест Бромвичем".
Тренер "орлов" Сэм Эллардайс был вынужден исключить из команды защитника Мамаду Сако, арендованного как раз у мерсисайдцев. Француза заменил Джеймс Томкинс.
Несмотря на потерю Сако, гости демонстрировали очень неплохую игру в обороне в начальной стадии матча. Продавить соперника с игры "Ливерпулю" никак не удавалось — зато удалось со стандарта. На 23-й минуте Филиппе Коутиньо великолепно обвел стенку ударом со штрафного и поразил оставленный пустым угол ворот — 1:0.
"Красные" продолжали разыгрывать мяч, но рассчитывать на второй гол не могли. "Пэлас" был еще менее убедителен в атаке, однако на 41-й минуте внезапно сравнял счет, своим первым же ударом в створ. Йоан Кабайе прострелил вдоль ворот, а Кристиан Бентеке открылся на дальней штанге и в касание расстрелял бывшего одноклубника Симона Миньоле — 1:1.
Во втором тайме хозяева много били, но каждый раз мимо. Редко, но "орлы" все же получали возможности для ответных уколов, однако игра оставалась в равновесии.
На 74-й минуте чаша весов все же качнулась. После подачи Джейсоном Панчеоном углового мяч прошел через половину игроков домашней команды и достался Бентеке, который неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:2.
Финальный штурм "красных", откровенно говоря, получился вялым. "Ливерпуль" так и завершил матч с единственным ударом в створ — результативным ударом Коутиньо со штрафного.
"Кристал Пэлас" неожиданно поставил палку в колеса "Ливерпулю", чье место в топ-4 теперь может оказаться под угрозой. Кристиан Бентеке по-настоящему насолил своей бывшей команде — не только за себя, но и за не игравшего Мамаду Сако, который тоже имеет все основания держать зуб на Юргена Клоппа.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
23.04.2017 20:25
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Последние комментарии:
Бентеке на Энфилде в АПЛ:
5 голов в 3 матчах против «Ливерпуля»
4 гола в 13 матчах за «Ливерпуль»
))
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нулан) можно пощипатинить с испанского театра уродов и истеричек
го
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Сегодня вроде ПФА будет вручать награду игроку года.Ну что Азар или Канте?Я пожалуй поставлю на Азара,хотя хочу чтобы игроком года стал Канте.
(ответить)
Окслейд наверно зае6ался в диночку тащить помойку свингера
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То, что ЛФК - главный клуб-клоун всея АПЛ, тут базару нет. Не дай Боже эти уе6аны прое6ут место в четвёрке. И все равно даже после всоса, есть чуйка, что будем в первой четверке.
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пздц кстати тут агрессивная аура постоянно
замечаете хоть?
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Гвардиола впервые в карьере завершит сезон без трофея
мдаа, на что надеялся этот топарь, прое6ав летом трансферное окно, не омолодив фланги защиты, отправив харта в командировку, пригласив днарей за кучу денег?
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дааа, бревно знатно обоссало "топового" очкарика.
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Арсен Венгер: "Санчес - животное"
Санчес сегодня был как команда – в начале у него были проблемы, но с каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. Он – животное, которое всегда готово убить соперника. Он никогда не сдается. Он будет в «Арсенале» на следующий год, у него контракт, мы рассчитываем его продлить.
ах ах ах бл
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Ливерка сильная команда ,достойно сражалась с великим КП,респект
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5 - Christian Benteke has scored more PL goals at Anfield as a visiting player (5), than he did as a Liverpool player (4). Mindset.
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Ну чё, колбаса, с победой)
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Классссссссссс!
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почему букварь не отвечает мне?
Димасик ты обижен?(
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СКА хрустальный палас с топов скальп снимает.
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глянул календарь все команд топ-6...ах ах что за наркоман это составлял
мертвый Ливер обязан заползти в ЛЧ или очкарика аут
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Гей вышли в финал Кубка Англии,а на главной очередной всос Ливерпуля.
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Удары в створ
лфц 1 - 3 пэлас
леол,ору с очкастого хуесоса
не нужны трансферы зимой
не нужен сако
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жаль что Роб Холдинг не стоил Арсеналу 50 млн евро, ща бы все охуевали с этого топаря
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пелас дикует с топами.
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