Бентеке обеспечил "Пэлас" победу над "Ливерпулем"

Кристиан Бентеке Кристиан Бентеке по-настоящему отомстил своей бывшей команде, оформив дубль и обеспечив "Кристал Пэлас" волевую победу в гостях у "Ливерпуля" — 1:2.

Стартовый состав "красных" не изменился по сравнению с победой над "Вест Бромвичем".

Тренер "орлов" Сэм Эллардайс был вынужден исключить из команды защитника Мамаду Сако, арендованного как раз у мерсисайдцев. Француза заменил Джеймс Томкинс.

Несмотря на потерю Сако, гости демонстрировали очень неплохую игру в обороне в начальной стадии матча. Продавить соперника с игры "Ливерпулю" никак не удавалось — зато удалось со стандарта. На 23-й минуте Филиппе Коутиньо великолепно обвел стенку ударом со штрафного и поразил оставленный пустым угол ворот — 1:0.

"Красные" продолжали разыгрывать мяч, но рассчитывать на второй гол не могли. "Пэлас" был еще менее убедителен в атаке, однако на 41-й минуте внезапно сравнял счет, своим первым же ударом в створ. Йоан Кабайе прострелил вдоль ворот, а Кристиан Бентеке открылся на дальней штанге и в касание расстрелял бывшего одноклубника Симона Миньоле — 1:1.

Во втором тайме хозяева много били, но каждый раз мимо. Редко, но "орлы" все же получали возможности для ответных уколов, однако игра оставалась в равновесии.

На 74-й минуте чаша весов все же качнулась. После подачи Джейсоном Панчеоном углового мяч прошел через половину игроков домашней команды и достался Бентеке, который неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:2.

Финальный штурм "красных", откровенно говоря, получился вялым. "Ливерпуль" так и завершил матч с единственным ударом в створ — результативным ударом Коутиньо со штрафного.

"Кристал Пэлас" неожиданно поставил палку в колеса "Ливерпулю", чье место в топ-4 теперь может оказаться под угрозой. Кристиан Бентеке по-настоящему насолил своей бывшей команде — не только за себя, но и за не игравшего Мамаду Сако, который тоже имеет все основания держать зуб на Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 20:25

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 23.04.2017 21:41 # paul-shark
    Бентеке на Энфилде в АПЛ:

    5 голов в 3 матчах против «Ливерпуля»

    4 гола в 13 матчах за «Ливерпуль»

    ))

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  2. gyoosto 23.04.2017 21:39 # gyoosto
    нулан) можно пощипатинить с испанского театра уродов и истеричек
    го

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  3. reeker 23.04.2017 21:38 # reeker
    Сегодня вроде ПФА будет вручать награду игроку года.Ну что Азар или Канте?Я пожалуй поставлю на Азара,хотя хочу чтобы игроком года стал Канте.

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  4. al-faarabi 23.04.2017 21:35 # al-faarabi
    Окслейд наверно зае6ался в диночку тащить помойку свингера

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  5. paul-shark 23.04.2017 21:28 # paul-shark
    То, что ЛФК - главный клуб-клоун всея АПЛ, тут базару нет. Не дай Боже эти уе6аны прое6ут место в четвёрке. И все равно даже после всоса, есть чуйка, что будем в первой четверке.

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  6. gyoosto 23.04.2017 21:27 # gyoosto
    пздц кстати тут агрессивная аура постоянно
    замечаете хоть?

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  7. al-faarabi 23.04.2017 21:22 # al-faarabi
    Гвардиола впервые в карьере завершит сезон без трофея

    мдаа, на что надеялся этот топарь, прое6ав летом трансферное окно, не омолодив фланги защиты, отправив харта в командировку, пригласив днарей за кучу денег?

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  8. manutd-20champ 23.04.2017 21:21 # manutd-20champ
    дааа, бревно знатно обоссало "топового" очкарика.

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  9. gyoosto 23.04.2017 21:19 # gyoosto
    Арсен Венгер: "Санчес - животное"

    Санчес сегодня был как команда – в начале у него были проблемы, но с каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. Он – животное, которое всегда готово убить соперника. Он никогда не сдается. Он будет в «Арсенале» на следующий год, у него контракт, мы рассчитываем его продлить.

    ах ах ах бл

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  10. edgarkuznetsov 23.04.2017 21:18 # edgarkuznetsov
    Ливерка сильная команда ,достойно сражалась с великим КП,респект

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  11. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 21:13 # mdfjvnlabngmlas
    5 - Christian Benteke has scored more PL goals at Anfield as a visiting player (5), than he did as a Liverpool player (4). Mindset.

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  12. udaff 23.04.2017 21:06 # udaff
    Ну чё, колбаса, с победой)

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  13. kashmar-sms 23.04.2017 21:06 # kashmar-sms
    Классссссссссс!

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  14. hamann20 23.04.2017 21:05 # hamann20
    почему букварь не отвечает мне?

    Димасик ты обижен?(

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  15. mata05 23.04.2017 20:58 # mata05
    СКА хрустальный палас с топов скальп снимает.

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  16. gyoosto 23.04.2017 20:55 # gyoosto
    глянул календарь все команд топ-6...ах ах что за наркоман это составлял
    мертвый Ливер обязан заползти в ЛЧ или очкарика аут

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  17. reeker 23.04.2017 20:53 # reeker
    Гей вышли в финал Кубка Англии,а на главной очередной всос Ливерпуля.

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  18. hamann20 23.04.2017 20:52 # hamann20
    Удары в створ
    лфц 1 - 3 пэлас



    леол,ору с очкастого хуесоса
    не нужны трансферы зимой
    не нужен сако

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  19. al-faarabi 23.04.2017 20:51 # al-faarabi
    жаль что Роб Холдинг не стоил Арсеналу 50 млн евро, ща бы все охуевали с этого топаря

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  20. wengerrrro 23.04.2017 20:50 # wengerrrro
    пелас дикует с топами.

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