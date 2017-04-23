Бентеке обеспечил "Пэлас" победу над "Ливерпулем"

Кристиан Бентеке по-настоящему отомстил своей бывшей команде, оформив дубль и обеспечив "Кристал Пэлас" волевую победу в гостях у "Ливерпуля" — 1:2.

Стартовый состав "красных" не изменился по сравнению с победой над "Вест Бромвичем".



Тренер "орлов" Сэм Эллардайс был вынужден исключить из команды защитника Мамаду Сако, арендованного как раз у мерсисайдцев. Француза заменил Джеймс Томкинс.



Несмотря на потерю Сако, гости демонстрировали очень неплохую игру в обороне в начальной стадии матча. Продавить соперника с игры "Ливерпулю" никак не удавалось — зато удалось со стандарта. На 23-й минуте Филиппе Коутиньо великолепно обвел стенку ударом со штрафного и поразил оставленный пустым угол ворот — 1:0.



"Красные" продолжали разыгрывать мяч, но рассчитывать на второй гол не могли. "Пэлас" был еще менее убедителен в атаке, однако на 41-й минуте внезапно сравнял счет, своим первым же ударом в створ. Йоан Кабайе прострелил вдоль ворот, а Кристиан Бентеке открылся на дальней штанге и в касание расстрелял бывшего одноклубника Симона Миньоле — 1:1.



Во втором тайме хозяева много били, но каждый раз мимо. Редко, но "орлы" все же получали возможности для ответных уколов, однако игра оставалась в равновесии.



На 74-й минуте чаша весов все же качнулась. После подачи Джейсоном Панчеоном углового мяч прошел через половину игроков домашней команды и достался Бентеке, который неотразимо пробил головой с линии вратарской — 1:2.



Финальный штурм "красных", откровенно говоря, получился вялым. "Ливерпуль" так и завершил матч с единственным ударом в створ — результативным ударом Коутиньо со штрафного.



"Кристал Пэлас" неожиданно поставил палку в колеса "Ливерпулю", чье место в топ-4 теперь может оказаться под угрозой. Кристиан Бентеке по-настоящему насолил своей бывшей команде — не только за себя, но и за не игравшего Мамаду Сако, который тоже имеет все основания держать зуб на Юргена Клоппа.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче