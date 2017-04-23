Погба рискует пропустить дерби Манчестера

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму в победном матче против "Бернли" и теперь рискует пропустить дерби Манчестера в следующий четверг.

Сыграв 120 минут против "Андерлехта" в минувший четверг в Лиге Европы, Погба вышел в стартовом составе на воскресный матч Премьер-Лиги. Однако на последней минуте Поль захромал и был вынужден покинуть поле "Терф Мур".

После победы 0:2 Моуриньо назвал француза "героем" и поставил под вопрос участие Погба в следующем матче против "Манчестер Сити".

"Я не знаю, что с ним случилось. Травма это или суперусталось, накопленная в мышцах, но он смертельно измотан".

"Но, как я уже говорил, если он не сможет сыграть в четверг, значит, не сможет. Мы используем вместо него другого и не будем плакаться, как не плакались сегодня", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.

Также Жозе подтвердил, что защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович, получившие травмы связок колена против "Андерлехта", будут прооперированы. Однако Моуриньо призвал запастись терпением — игроки все еще консультируются у докторов, и делать какие-либо прогнозы преждевременно.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1853

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Последние комментарии:




  1. knvlay 23.04.2017 21:26 # knvlay
    ничего, есть каррик
    да и сильвы у тех не будет

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  2. reeker 23.04.2017 20:52 # reeker
    Повезло МЮ.

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  3. dimon70 23.04.2017 20:46 # dimon70
    кто это?

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  4. red-devil-4ever 23.04.2017 20:28 # red-devil-4ever
    ниче, Кэррик могет, да и похоже у МС минус Силва
    а так конечно убийственно жаль терять френча перед такой игрой

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  5. mr-terry 23.04.2017 20:19 # mr-terry
    фотка напомнила

    https://www.youtube.com/watch?v=wv-OwFBHKjI

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  6. dragonishka 23.04.2017 20:12 # dragonishka
    Посыпались травмы...

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  7. ruslan19930611 23.04.2017 20:02 # ruslan19930611
    Эххх пепка

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  8. januzaj00 23.04.2017 20:02 # januzaj00
    Каррик понадёжней будет в игре с топами

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