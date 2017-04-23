Погба рискует пропустить дерби Манчестера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил травму в победном матче против "Бернли" и теперь рискует пропустить дерби Манчестера в следующий четверг.

Сыграв 120 минут против "Андерлехта" в минувший четверг в Лиге Европы, Погба вышел в стартовом составе на воскресный матч Премьер-Лиги. Однако на последней минуте Поль захромал и был вынужден покинуть поле "Терф Мур".



После победы 0:2 Моуриньо назвал француза "героем" и поставил под вопрос участие Погба в следующем матче против "Манчестер Сити".



"Я не знаю, что с ним случилось. Травма это или суперусталось, накопленная в мышцах, но он смертельно измотан".



"Но, как я уже говорил, если он не сможет сыграть в четверг, значит, не сможет. Мы используем вместо него другого и не будем плакаться, как не плакались сегодня", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Также Жозе подтвердил, что защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович, получившие травмы связок колена против "Андерлехта", будут прооперированы. Однако Моуриньо призвал запастись терпением — игроки все еще консультируются у докторов, и делать какие-либо прогнозы преждевременно.