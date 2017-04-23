"Арсенал" вырвал победу у "Сити" в экстра-таймах и вышел в финал Кубка Англии

Алексис Санчес "Арсенал" в третий раз за четыре последних года будет участвовать в финале Кубка Англии после того, как в экстра-таймах сумел вырвать победу против "Манчестер Сити" — 2:1.

Второй матч подряд наставник "канониров" Арсен Венгер решил сыграть по схеме с тремя защитниками. Пару Лорана Косьелни и Габриэля Паулисты в обороне дополнил Роб Холдинг.

Хосеп Гвардиола впервые за все время работы с "горожанами" не изменил стартовый состав относительно предыдущего матча.

"Сити" лучше начал матч: Серхио Агуэро едва не выскочил один на один после паса Давида Сильвы, а вскоре сам Сильва опасно пробил головой, заставив Петра Чеха в прыжке спасать свою команду. "Арсенал" огрызнулся голом Косьелни, который был отменен из-за очевидного офсайда.

"Горожане" имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, а на 40-й минуте отметились своим отмененным голом. Стерлинг, хоть и поразил ворота Чеха, но уже после того, как снаряд вышел за пределы поля — впрочем, возможно, не полностью, что осталось на совести лайнсмена.

Во втором тайме "Арсенал" чуть добавил в активности и на 61-й минуте попался на контратаку. Яя Туре со своей половины поля выполнил заброс на выход Агуэро. Серхио довольно неряшливо обработал передачу партнера, но затем взял ситуацию под контроль и подсек мяч перед Чехом — 0:1.

"Канониры" пошли большими силами вперед и на удивление легко восстановили равновесие в счете. На 72-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, куда подоспел Начо Монреаль и с правой ноги расстрелял Клаудио Браво — 1:1.

Сравняв счет, "Арсенал" вновь отдал инициативу, за что едва не поплатился. Яя Туре из-за пределов штрафной пробил по летящему мячу в штангу. А затем Фернандиньо после подачи углового отметился ударом головой в перекладину.

"Канониры" имели отличный шанс вырвать победу на 86-й минуте, но появившийся на замену Данни Уэлбек, обыграв Николаса Отаменди, не попал в дальний угол ворот из выгодной позиции внутри штрафной.

В концовке "горожане" серьезно прижали соперника, но вырвать победу в основное время не смогли. Были добавлены два экстра-тайма.

Первая 15-минутка осталась за "Арсеналом". И если Роб Холдинг пробил головой мимо, то в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, Алексис Санчес завладел мячом на линии вратарской и поразил цель — 2:1.

Во втором экстра-тайме Фабиан Дельф и Кевин Де Брюйне не использовали свои шансы, чтобы сравнять счет, а других моментов "Сити" не создал. "Канониры" смогли отстоять победный счет и избавить себя от серии пенальти.

Избрав схему с тремя защитниками, Арсен Венгер сознательно отдал мяч под контроль сопернику. Эта тактика себя оправдала, хотя порой "Арсенал" оказывался на волоске от пропущенного гола. Таким образом, "канониры" выходят в финал Кубка Англии, который они дважды выигрывали за три последних года.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) после экстра-таймов

Голы: Монреаль 72, Санчес 101 — Агуэро 61.

"Арсенал": Чех, Паулиста, Косьелни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Беллерин 105), Рэмси, Джака, Монреаль, Озил (Кокелен 119), Санчес, Жиру (Уэлбек 83).

"Манчестер Сити": Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо (Фернандо 99), Де Брюйне, Сильва (Стерлинг 23, Ихеаначо 105), Сане, Агуэро (Дельф 99).

Предупреждения: Санчес, Джака — Фернандиньо, Де Брюйне, Дельф, Отаменди, Сане.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 19:35

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Последние комментарии:




  1. electric 23.04.2017 19:42 # electric
    тяжело с автобусами справляться.
    вба, чевсей, муму, кп, бернли...

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  2. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 19:42 # mdfjvnlabngmlas
    в финале для поклонников ливерпоола гейское дерби будет (хотя и в случае победы сити ничего не изменилось бы).

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  3. supporter 23.04.2017 19:42 # supporter
    Красавцы, оставили возможность попасть в ЛЧ, выиграв КА.

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  4. shearer1 23.04.2017 19:42 # shearer1
    Избрав схему с тремя защитниками, Арсен Венгер сознательно отдаст мяч под контроль сопернику в финале КА. Эта тактика себя оправдает и они выиграют у 3-4-3 Контика. Арсен останется с кубком и продлит контракт.
    Челси оступятся и упустят чемпионство Тотнхему

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  5. slavik92 23.04.2017 19:41 # slavik92
    С победой! Лондон тащит в этом сезоне.
    Привет манчестерам с их супертренерами, которые должны были разыграть меж собой все трофеи))

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  6. division 23.04.2017 19:41 # division
    Шикардос, с глиномессами в финале, как по заказу прям! :-)))

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  7. spartakk 23.04.2017 19:41 # spartakk
    Гвардиола не тренер. но скум через пару дней унизит

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  8. arsland 23.04.2017 19:41 # arsland
    Ахахахах сосите суки и хейтеры,бля .

    Венгер аут.

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  9. reams 23.04.2017 19:40 # reams
    зи, справедливая победа, судья конечно был полный отморозок, минимум три пенки должен был назначить в ворота шитей, но победа добыта и это радует, Чемберлен был лучший, браво

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  10. ketamin 23.04.2017 19:40 # ketamin
    Молодцы, ждем вас в финале. Надеюсь Арсенал, подойдет к финальному матчу без дрожи в коленках, как они это умеют. Хочется увидеть достойную игру в их исполнении.

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  11. electric 23.04.2017 19:40 # electric
    мда. соболезнования шитям

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  12. wengerrrro 23.04.2017 19:40 # wengerrrro
    победа заслуженная, нельзя победить играя первые 40, а остальные 80 куи пинать, вот и получили.
    горе прогнозисты, может мы и сольем финал, может и никуя, ибо перед этим матчем также мало кто верил в аснл.

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  13. kms-po-sportu 23.04.2017 19:40 # kms-po-sportu
    Сане перерос сити.

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  14. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 19:40 # mdfjvnlabngmlas
    лоооооооол
    тут уже на месте бразильца даже ловрен забил бы.

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  15. liverfun 23.04.2017 19:39 # liverfun
    да ебаный ты рот, сука забейте уже

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  16. red-devil-4ever 23.04.2017 19:39 # red-devil-4ever
    Лоль, Пепка конечно конкретно проваливает сезон, осталось еще места в четверке лишиться
    Ну а Арс таки показал яйки и большее стремление, хотя и фартило им в 1 тайме
    Но все равно, канониров с победой, заход на 3 кубок за 4 года, надеюсь в финале не будет игры в одни ворота

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  17. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 19:39 # mdfjvnlabngmlas
    в аткой же ситуации рэшфорд забил андерлехту, а кавтинха играет как днище.

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  18. chelseafanmd 23.04.2017 19:38 # chelseafanmd
    Челси грац с трофеем )

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  19. knvlay 23.04.2017 19:38 # knvlay
    неплохо пенсы отскочили, мс бы им в финале
    ну а арсеналу ниче не светит

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  20. farot 23.04.2017 19:38 # farot
    с победой канониров

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