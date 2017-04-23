"Арсенал" вырвал победу у "Сити" в экстра-таймах и вышел в финал Кубка Англии
"Арсенал" в третий раз за четыре последних года будет участвовать в финале Кубка Англии после того, как в экстра-таймах сумел вырвать победу против "Манчестер Сити" — 2:1.
Второй матч подряд наставник "канониров" Арсен Венгер решил сыграть по схеме с тремя защитниками. Пару Лорана Косьелни и Габриэля Паулисты в обороне дополнил Роб Холдинг.
Хосеп Гвардиола впервые за все время работы с "горожанами" не изменил стартовый состав относительно предыдущего матча.
"Сити" лучше начал матч: Серхио Агуэро едва не выскочил один на один после паса Давида Сильвы, а вскоре сам Сильва опасно пробил головой, заставив Петра Чеха в прыжке спасать свою команду. "Арсенал" огрызнулся голом Косьелни, который был отменен из-за очевидного офсайда.
"Горожане" имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, а на 40-й минуте отметились своим отмененным голом. Стерлинг, хоть и поразил ворота Чеха, но уже после того, как снаряд вышел за пределы поля — впрочем, возможно, не полностью, что осталось на совести лайнсмена.
Во втором тайме "Арсенал" чуть добавил в активности и на 61-й минуте попался на контратаку. Яя Туре со своей половины поля выполнил заброс на выход Агуэро. Серхио довольно неряшливо обработал передачу партнера, но затем взял ситуацию под контроль и подсек мяч перед Чехом — 0:1.
"Канониры" пошли большими силами вперед и на удивление легко восстановили равновесие в счете. На 72-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, куда подоспел Начо Монреаль и с правой ноги расстрелял Клаудио Браво — 1:1.
Сравняв счет, "Арсенал" вновь отдал инициативу, за что едва не поплатился. Яя Туре из-за пределов штрафной пробил по летящему мячу в штангу. А затем Фернандиньо после подачи углового отметился ударом головой в перекладину.
"Канониры" имели отличный шанс вырвать победу на 86-й минуте, но появившийся на замену Данни Уэлбек, обыграв Николаса Отаменди, не попал в дальний угол ворот из выгодной позиции внутри штрафной.
В концовке "горожане" серьезно прижали соперника, но вырвать победу в основное время не смогли. Были добавлены два экстра-тайма.
Первая 15-минутка осталась за "Арсеналом". И если Роб Холдинг пробил головой мимо, то в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, Алексис Санчес завладел мячом на линии вратарской и поразил цель — 2:1.
Во втором экстра-тайме Фабиан Дельф и Кевин Де Брюйне не использовали свои шансы, чтобы сравнять счет, а других моментов "Сити" не создал. "Канониры" смогли отстоять победный счет и избавить себя от серии пенальти.
Избрав схему с тремя защитниками, Арсен Венгер сознательно отдал мяч под контроль сопернику. Эта тактика себя оправдала, хотя порой "Арсенал" оказывался на волоске от пропущенного гола. Таким образом, "канониры" выходят в финал Кубка Англии, который они дважды выигрывали за три последних года.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) после экстра-таймов
Голы: Монреаль 72, Санчес 101 — Агуэро 61.
"Арсенал": Чех, Паулиста, Косьелни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Беллерин 105), Рэмси, Джака, Монреаль, Озил (Кокелен 119), Санчес, Жиру (Уэлбек 83).
"Манчестер Сити": Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо (Фернандо 99), Де Брюйне, Сильва (Стерлинг 23, Ихеаначо 105), Сане, Агуэро (Дельф 99).
Предупреждения: Санчес, Джака — Фернандиньо, Де Брюйне, Дельф, Отаменди, Сане.
23.04.2017 19:35
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Последние комментарии:
тяжело с автобусами справляться.
вба, чевсей, муму, кп, бернли...
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в финале для поклонников ливерпоола гейское дерби будет (хотя и в случае победы сити ничего не изменилось бы).
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Красавцы, оставили возможность попасть в ЛЧ, выиграв КА.
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Избрав схему с тремя защитниками, Арсен Венгер сознательно отдаст мяч под контроль сопернику в финале КА. Эта тактика себя оправдает и они выиграют у 3-4-3 Контика. Арсен останется с кубком и продлит контракт.
Челси оступятся и упустят чемпионство Тотнхему
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С победой! Лондон тащит в этом сезоне.
Привет манчестерам с их супертренерами, которые должны были разыграть меж собой все трофеи))
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Шикардос, с глиномессами в финале, как по заказу прям! :-)))
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Гвардиола не тренер. но скум через пару дней унизит
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Ахахахах сосите суки и хейтеры,бля .
Венгер аут.
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зи, справедливая победа, судья конечно был полный отморозок, минимум три пенки должен был назначить в ворота шитей, но победа добыта и это радует, Чемберлен был лучший, браво
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Молодцы, ждем вас в финале. Надеюсь Арсенал, подойдет к финальному матчу без дрожи в коленках, как они это умеют. Хочется увидеть достойную игру в их исполнении.
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мда. соболезнования шитям
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победа заслуженная, нельзя победить играя первые 40, а остальные 80 куи пинать, вот и получили.
горе прогнозисты, может мы и сольем финал, может и никуя, ибо перед этим матчем также мало кто верил в аснл.
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Сане перерос сити.
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лоооооооол
тут уже на месте бразильца даже ловрен забил бы.
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да ебаный ты рот, сука забейте уже
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Лоль, Пепка конечно конкретно проваливает сезон, осталось еще места в четверке лишиться
Ну а Арс таки показал яйки и большее стремление, хотя и фартило им в 1 тайме
Но все равно, канониров с победой, заход на 3 кубок за 4 года, надеюсь в финале не будет игры в одни ворота
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в аткой же ситуации рэшфорд забил андерлехту, а кавтинха играет как днище.
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Челси грац с трофеем )
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неплохо пенсы отскочили, мс бы им в финале
ну а арсеналу ниче не светит
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с победой канониров
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