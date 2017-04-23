"Арсенал" вырвал победу у "Сити" в экстра-таймах и вышел в финал Кубка Англии

"Арсенал" в третий раз за четыре последних года будет участвовать в финале Кубка Англии после того, как в экстра-таймах сумел вырвать победу против "Манчестер Сити" — 2:1.

Второй матч подряд наставник "канониров" Арсен Венгер решил сыграть по схеме с тремя защитниками. Пару Лорана Косьелни и Габриэля Паулисты в обороне дополнил Роб Холдинг.



Хосеп Гвардиола впервые за все время работы с "горожанами" не изменил стартовый состав относительно предыдущего матча.



"Сити" лучше начал матч: Серхио Агуэро едва не выскочил один на один после паса Давида Сильвы, а вскоре сам Сильва опасно пробил головой, заставив Петра Чеха в прыжке спасать свою команду. "Арсенал" огрызнулся голом Косьелни, который был отменен из-за очевидного офсайда.



"Горожане" имели более чем двукратное преимущество по владению мячом, а на 40-й минуте отметились своим отмененным голом. Стерлинг, хоть и поразил ворота Чеха, но уже после того, как снаряд вышел за пределы поля — впрочем, возможно, не полностью, что осталось на совести лайнсмена.



Во втором тайме "Арсенал" чуть добавил в активности и на 61-й минуте попался на контратаку. Яя Туре со своей половины поля выполнил заброс на выход Агуэро. Серхио довольно неряшливо обработал передачу партнера, но затем взял ситуацию под контроль и подсек мяч перед Чехом — 0:1.



"Канониры" пошли большими силами вперед и на удивление легко восстановили равновесие в счете. На 72-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, куда подоспел Начо Монреаль и с правой ноги расстрелял Клаудио Браво — 1:1.



Сравняв счет, "Арсенал" вновь отдал инициативу, за что едва не поплатился. Яя Туре из-за пределов штрафной пробил по летящему мячу в штангу. А затем Фернандиньо после подачи углового отметился ударом головой в перекладину.



"Канониры" имели отличный шанс вырвать победу на 86-й минуте, но появившийся на замену Данни Уэлбек, обыграв Николаса Отаменди, не попал в дальний угол ворот из выгодной позиции внутри штрафной.



В концовке "горожане" серьезно прижали соперника, но вырвать победу в основное время не смогли. Были добавлены два экстра-тайма.



Первая 15-минутка осталась за "Арсеналом". И если Роб Холдинг пробил головой мимо, то в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, Алексис Санчес завладел мячом на линии вратарской и поразил цель — 2:1.



Во втором экстра-тайме Фабиан Дельф и Кевин Де Брюйне не использовали свои шансы, чтобы сравнять счет, а других моментов "Сити" не создал. "Канониры" смогли отстоять победный счет и избавить себя от серии пенальти.



Избрав схему с тремя защитниками, Арсен Венгер сознательно отдал мяч под контроль сопернику. Эта тактика себя оправдала, хотя порой "Арсенал" оказывался на волоске от пропущенного гола. Таким образом, "канониры" выходят в финал Кубка Англии, который они дважды выигрывали за три последних года.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:1 (0:0, 1:1, 2:1) после экстра-таймов



Голы: Монреаль 72, Санчес 101 — Агуэро 61.



"Арсенал": Чех, Паулиста, Косьелни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Беллерин 105), Рэмси, Джака, Монреаль, Озил (Кокелен 119), Санчес, Жиру (Уэлбек 83).



"Манчестер Сити": Браво, Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо (Фернандо 99), Де Брюйне, Сильва (Стерлинг 23, Ихеаначо 105), Сане, Агуэро (Дельф 99).



Предупреждения: Санчес, Джака — Фернандиньо, Де Брюйне, Дельф, Отаменди, Сане.