"Юнайтед" на классе обыграл "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Бернли" со счетом 0:2, даже не позволив сопернику нанести хотя бы один удар в створ за весь матч.

Относительно поражения от "Эвертона" "бордовые" недосчитались Сэма Вокса, поэтому его место в нападении занял Андре Грей.



Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно обновил стартовый состав по сравнению с победой над "Андерлехтом" в Лиге Европы, сохранив в команде лишь Эрика Байи, Поля Погба и Джесси Лингарда. В числе прочих, шансом был наделен и Уэйн Руни. Антонио Валенсия получил полноценный день отдыха не попав даже в запас.



Начало матча проходило в обоюдоострой игре, но гости было более нацелены на ворота. И их очередное попадание в створ на 21-й минуте оказалось результативным. Антони Мартиаль протащил мяч вперед, сыграл на Андера Эрреру, получил ответную передачу уже в штрафной и пробил под ногой голкипера — 0:1.



В дальнейшем "Юнайтед" был вынужден сосредоточиться на обороне собственных ворот, но делал это достаточно уверенно, а на 39-й минуте разразился вторым голом. Поль Погба сделал передачу по левому краю штрафной на Мартиаля, и хотя Том Хитон остановил удар Антони с острого угла, первым на добивании был Руни — 0:2.



Концовку тайма "Бернли" провел мощно, но так и не смог нанести свой первый удар в створ ворот Давида Де Хеа.



Во втором тайме "дьяволы" по-прежнему был сосредоточены на сдерживании соперника. "Бордовые" действовали чересчур примитивно, а порой нелепо возле чужой штрафной площади, и это значительно упрощало жизнь их сопернику. "Юнайтед" без особых проблем довел дело до победы.



В первом тайме "Юнайтед" продемонстрировал хорошую нацеленность на ворота и довольно быстро обеспечил нужный результат. В дальнейшем подопечные Жозе Моуриньо предпочли поберечь силы, которые и без того были на исходе после 120 минут против "Андерлехта". "Бернли" не просто не смог забить, но даже не нанес ни одного удара в створ.



"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче