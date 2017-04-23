"Юнайтед" на классе обыграл "Бернли"

Уэйн Руни "Манчестер Юнайтед" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Бернли" со счетом 0:2, даже не позволив сопернику нанести хотя бы один удар в створ за весь матч.

Относительно поражения от "Эвертона" "бордовые" недосчитались Сэма Вокса, поэтому его место в нападении занял Андре Грей.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно обновил стартовый состав по сравнению с победой над "Андерлехтом" в Лиге Европы, сохранив в команде лишь Эрика Байи, Поля Погба и Джесси Лингарда. В числе прочих, шансом был наделен и Уэйн Руни. Антонио Валенсия получил полноценный день отдыха не попав даже в запас.

Начало матча проходило в обоюдоострой игре, но гости было более нацелены на ворота. И их очередное попадание в створ на 21-й минуте оказалось результативным. Антони Мартиаль протащил мяч вперед, сыграл на Андера Эрреру, получил ответную передачу уже в штрафной и пробил под ногой голкипера — 0:1.

В дальнейшем "Юнайтед" был вынужден сосредоточиться на обороне собственных ворот, но делал это достаточно уверенно, а на 39-й минуте разразился вторым голом. Поль Погба сделал передачу по левому краю штрафной на Мартиаля, и хотя Том Хитон остановил удар Антони с острого угла, первым на добивании был Руни — 0:2.

Концовку тайма "Бернли" провел мощно, но так и не смог нанести свой первый удар в створ ворот Давида Де Хеа.

Во втором тайме "дьяволы" по-прежнему был сосредоточены на сдерживании соперника. "Бордовые" действовали чересчур примитивно, а порой нелепо возле чужой штрафной площади, и это значительно упрощало жизнь их сопернику. "Юнайтед" без особых проблем довел дело до победы.

В первом тайме "Юнайтед" продемонстрировал хорошую нацеленность на ворота и довольно быстро обеспечил нужный результат. В дальнейшем подопечные Жозе Моуриньо предпочли поберечь силы, которые и без того были на исходе после 120 минут против "Андерлехта". "Бернли" не просто не смог забить, но даже не нанес ни одного удара в створ.

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 18:10

Количество просмотров Просмотров: 5712

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 23.04.2017 19:40 # pistolero-lfc
    Волшебник просто никого не замечает. Как детишек возит

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  2. electric 23.04.2017 19:39 # electric
    е6аный автобус пэласа

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  3. rap-woiska 23.04.2017 19:39 # rap-woiska
    пиздос ноги цепляли же !?

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  4. aliluya-nn 23.04.2017 19:36 # aliluya-nn
    Всех с победой!!! ..она Арсеналу нужна была сильнее ..плохо только, что с Челси играем в финале ..с ними как-то стремно играем последние 10 лет

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  5. muaxaxaxa 23.04.2017 19:36 # muaxaxaxa
    Леоль, будет забавно если санчес забьет решающий гол в финале, который принесет победу арсу)

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  6. shearer1 23.04.2017 19:35 # shearer1
    Когда эльклассико?

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  7. invincible141ars 23.04.2017 19:34 # invincible141ars
    Могли еще больше забить,если бы не Озиль..
    Обидно,что Победа в КА автоматически будет означать продление контракт Венгера

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  8. dragonishka 23.04.2017 19:34 # dragonishka
    Пенсы счастливы

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  9. jaguar 23.04.2017 19:34 # jaguar
    Поздравляю Арсенал с выходом, хороший камбэк

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  10. shearer1 23.04.2017 19:34 # shearer1
    Неужто Арснал выиграет кубок?

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  11. spartakk 23.04.2017 19:34 # spartakk
    изи финал для Чюлсе

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  12. sobersid 23.04.2017 19:34 # sobersid
    кееееек )

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  13. wengerrrro 23.04.2017 19:34 # wengerrrro
    на классе

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  14. knvlay 23.04.2017 19:34 # knvlay
    говнище проходит дальше

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  15. division 23.04.2017 19:33 # division
    Уррррааааааа!

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  16. chelseafanmd 23.04.2017 19:33 # chelseafanmd
    Надеюсь на этом матче закончился фарм арсенала )

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  17. red-devil-4ever 23.04.2017 19:33 # red-devil-4ever
    Пепка конечно проваливает сезон конкретно
    А Сене новый контракт теперь точно светит)
    Ну и финал изи для пенсов похоже

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  18. rollbin 23.04.2017 19:32 # rollbin
    Гвардиола такой дох я ебу) даже пелл>
    Отдохни пока синок

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  19. wengerrrro 23.04.2017 19:30 # wengerrrro
    озил проваливает эпизод за эпизодом из-з нехватки выносливости

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  20. spartakk 23.04.2017 19:29 # spartakk
    манчестерским мешкам нужно больше зоюта

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