"Юнайтед" на классе обыграл "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал уверенную победу в гостях у "Бернли" со счетом 0:2, даже не позволив сопернику нанести хотя бы один удар в створ за весь матч.
Относительно поражения от "Эвертона" "бордовые" недосчитались Сэма Вокса, поэтому его место в нападении занял Андре Грей.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо значительно обновил стартовый состав по сравнению с победой над "Андерлехтом" в Лиге Европы, сохранив в команде лишь Эрика Байи, Поля Погба и Джесси Лингарда. В числе прочих, шансом был наделен и Уэйн Руни. Антонио Валенсия получил полноценный день отдыха не попав даже в запас.
Начало матча проходило в обоюдоострой игре, но гости было более нацелены на ворота. И их очередное попадание в створ на 21-й минуте оказалось результативным. Антони Мартиаль протащил мяч вперед, сыграл на Андера Эрреру, получил ответную передачу уже в штрафной и пробил под ногой голкипера — 0:1.
В дальнейшем "Юнайтед" был вынужден сосредоточиться на обороне собственных ворот, но делал это достаточно уверенно, а на 39-й минуте разразился вторым голом. Поль Погба сделал передачу по левому краю штрафной на Мартиаля, и хотя Том Хитон остановил удар Антони с острого угла, первым на добивании был Руни — 0:2.
Концовку тайма "Бернли" провел мощно, но так и не смог нанести свой первый удар в створ ворот Давида Де Хеа.
Во втором тайме "дьяволы" по-прежнему был сосредоточены на сдерживании соперника. "Бордовые" действовали чересчур примитивно, а порой нелепо возле чужой штрафной площади, и это значительно упрощало жизнь их сопернику. "Юнайтед" без особых проблем довел дело до победы.
В первом тайме "Юнайтед" продемонстрировал хорошую нацеленность на ворота и довольно быстро обеспечил нужный результат. В дальнейшем подопечные Жозе Моуриньо предпочли поберечь силы, которые и без того были на исходе после 120 минут против "Андерлехта". "Бернли" не просто не смог забить, но даже не нанес ни одного удара в створ.
"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
23.04.2017 18:10
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Последние комментарии:
Волшебник просто никого не замечает. Как детишек возит
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е6аный автобус пэласа
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пиздос ноги цепляли же !?
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Всех с победой!!! ..она Арсеналу нужна была сильнее ..плохо только, что с Челси играем в финале ..с ними как-то стремно играем последние 10 лет
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Леоль, будет забавно если санчес забьет решающий гол в финале, который принесет победу арсу)
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Когда эльклассико?
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Могли еще больше забить,если бы не Озиль..
Обидно,что Победа в КА автоматически будет означать продление контракт Венгера
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Пенсы счастливы
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Поздравляю Арсенал с выходом, хороший камбэк
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Неужто Арснал выиграет кубок?
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изи финал для Чюлсе
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кееееек )
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на классе
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говнище проходит дальше
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Уррррааааааа!
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Надеюсь на этом матче закончился фарм арсенала )
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Пепка конечно проваливает сезон конкретно
А Сене новый контракт теперь точно светит)
Ну и финал изи для пенсов похоже
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Гвардиола такой дох я ебу) даже пелл>
Отдохни пока синок
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озил проваливает эпизод за эпизодом из-з нехватки выносливости
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манчестерским мешкам нужно больше зоюта
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