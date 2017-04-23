Гризманн обдумывает предложение "Юнайтед"

Представитель нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна сообщил, что его клиент приступил к изучению предложений, что поступили ему от "Манчестер Юнайтед" и других клубов.

Гризманн впечатляющим образом проводит этот сезон, накануне забив свой 100-й гол за карьеру в Ла Лиге. А совсем скоро Антуан вместе с "Атлетико" сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов.



Интерес самых состоятельных клубов Европы к 26-летнему французу, чей контракт предусматривает отступные в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов), неслучаен, и Гризманн уже обдумывает свой следующий шаг.



"У него в контракте есть пункт об отступных в 100 миллионов, поэтому нам не избежать предложений. В данный момент мы раздумываем над наиболее подходящим предложением. "Реал" и другие клубы являются частью этого процесса".



"Это не так, что Антуан хочет уйти любой ценой. Это неправда. Мы собираемся поразмышлять".



"У нас есть предложение от "Манчестер Юнайтед", они рассказали нам о своем проекте. Они первыми сделали свое предложение и были наиболее настойчивыми".



"Нет, контакта с ПСЖ нет. В прошлом году интерес существовал. Но не в этом году. Возможно, он больше не в их планах", — сообщил советник игрока Эрик Ольхатс Telefoot.