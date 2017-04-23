Гризманн обдумывает предложение "Юнайтед"

Антуан Гризманн Представитель нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна сообщил, что его клиент приступил к изучению предложений, что поступили ему от "Манчестер Юнайтед" и других клубов.

Гризманн впечатляющим образом проводит этот сезон, накануне забив свой 100-й гол за карьеру в Ла Лиге. А совсем скоро Антуан вместе с "Атлетико" сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов.

Интерес самых состоятельных клубов Европы к 26-летнему французу, чей контракт предусматривает отступные в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов), неслучаен, и Гризманн уже обдумывает свой следующий шаг.

"У него в контракте есть пункт об отступных в 100 миллионов, поэтому нам не избежать предложений. В данный момент мы раздумываем над наиболее подходящим предложением. "Реал" и другие клубы являются частью этого процесса".

"Это не так, что Антуан хочет уйти любой ценой. Это неправда. Мы собираемся поразмышлять".

"У нас есть предложение от "Манчестер Юнайтед", они рассказали нам о своем проекте. Они первыми сделали свое предложение и были наиболее настойчивыми".

"Нет, контакта с ПСЖ нет. В прошлом году интерес существовал. Но не в этом году. Возможно, он больше не в их планах", — сообщил советник игрока Эрик Ольхатс Telefoot.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 17:00

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  1. fc-man-un-1878 23.04.2017 17:37 # fc-man-un-1878
    пора уже уйти на повышение ))))

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  2. dimon70 23.04.2017 17:28 # dimon70
    если есть мозги-думай,чувачек.если нет-переходи

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  3. rav-07 23.04.2017 17:24 # rav-07
    На изи подпишем

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  4. fc-oil 23.04.2017 17:15 # fc-oil
    Для ротации вполне подойдет.

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  5. osetin-15reg 23.04.2017 17:05 # osetin-15reg
    Так уж и быть,ладно,берём.а на сдачу прикупим портовый бордельный клуб

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  6. barstreetboy 23.04.2017 17:01 # barstreetboy
    На подмену Решфорду пойдет

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