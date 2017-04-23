Куман: "Юнайтед" слишком слаб для Лукаку"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отговаривает нападающего Ромелу Лукаку от перехода в "Манчестер Юнайтед".
Как известно, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает 23-летнего Лукаку, лучшего бомбардира Премьер-Лиги, в качестве потенциальной замены для травмированного Златана Ибрагимовича. Куман считает, что такой шаг повредит карьере бельгийца.
"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" финиширует в четверке и попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Травма Златана выглядела слишком серьезно: с учетом расписания, им будет тяжело пробиться в топ-4".
"Если честно, я не был впечатлен их стилем игры, они испытывают проблемы с тем, чтобы решить исход матчей и часто заканчивают их вничью. Тот факт, что они с большим трудом переиграли "Андерлехт" (в Лиге Европы), показывает, насколько непростой сезон они проводят", - сообщил Куман Goal.
По мнению Рональда, уже в следующем сезоне "ириски" могут замахнуться на попадание в Лигу Чемпионов и будут соответствовать амбициям МЮ.
"Теперь у "Эвертона" есть ресурсы, чтобы удерживать лучших игроков, в том числе Лукаку. Я разговариваю с владельцами каждую неделю: они по-прежнему хотят вывести клуб на более высокий уровень. "Эвертон" хочет привлекать игроков, которые помогут нам выйти в Лигу Чемпионов", - добавил Куман.
23.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
заголовок выдал то,что весь местный народ и так знает
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ахахаха как красиво обосцал говноклуп
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Он как и не нужен,дерево полное!
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И где тут слова про про то, что Юнайтед слишком слаб для Лукаку?? В рот берущий автор, хуле писдеть. Лживая падла, Куман сказал что у Юнайтед сложное положение для финиша в топ-4 в связи с лазаретом. Песда безмозглая
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Очередная порция урины для муфонов
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скумов даже середняки по делу унижают
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Да собственно себе и оставьте
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Хорошо, что эта днина никому кроме пенсов не нужна
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Обоссал таки М.Ю.
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Годнота.
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то чувство, когда кто-то считает лукаку игроком выше среднего.
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Правильно определил красную помойку
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АХ АХ АХ
правду сказал
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