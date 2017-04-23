Куман: "Юнайтед" слишком слаб для Лукаку"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отговаривает нападающего Ромелу Лукаку от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает 23-летнего Лукаку, лучшего бомбардира Премьер-Лиги, в качестве потенциальной замены для травмированного Златана Ибрагимовича. Куман считает, что такой шаг повредит карьере бельгийца.



"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" финиширует в четверке и попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Травма Златана выглядела слишком серьезно: с учетом расписания, им будет тяжело пробиться в топ-4".



"Если честно, я не был впечатлен их стилем игры, они испытывают проблемы с тем, чтобы решить исход матчей и часто заканчивают их вничью. Тот факт, что они с большим трудом переиграли "Андерлехт" (в Лиге Европы), показывает, насколько непростой сезон они проводят", - сообщил Куман Goal.



По мнению Рональда, уже в следующем сезоне "ириски" могут замахнуться на попадание в Лигу Чемпионов и будут соответствовать амбициям МЮ.



"Теперь у "Эвертона" есть ресурсы, чтобы удерживать лучших игроков, в том числе Лукаку. Я разговариваю с владельцами каждую неделю: они по-прежнему хотят вывести клуб на более высокий уровень. "Эвертон" хочет привлекать игроков, которые помогут нам выйти в Лигу Чемпионов", - добавил Куман.