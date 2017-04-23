Куман: "Юнайтед" слишком слаб для Лукаку"

Рональд Куман и Ромелу Лукаку Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман отговаривает нападающего Ромелу Лукаку от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает 23-летнего Лукаку, лучшего бомбардира Премьер-Лиги, в качестве потенциальной замены для травмированного Златана Ибрагимовича. Куман считает, что такой шаг повредит карьере бельгийца.

"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" финиширует в четверке и попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Травма Златана выглядела слишком серьезно: с учетом расписания, им будет тяжело пробиться в топ-4".

"Если честно, я не был впечатлен их стилем игры, они испытывают проблемы с тем, чтобы решить исход матчей и часто заканчивают их вничью. Тот факт, что они с большим трудом переиграли "Андерлехт" (в Лиге Европы), показывает, насколько непростой сезон они проводят", - сообщил Куман Goal.

По мнению Рональда, уже в следующем сезоне "ириски" могут замахнуться на попадание в Лигу Чемпионов и будут соответствовать амбициям МЮ.

"Теперь у "Эвертона" есть ресурсы, чтобы удерживать лучших игроков, в том числе Лукаку. Я разговариваю с владельцами каждую неделю: они по-прежнему хотят вывести клуб на более высокий уровень. "Эвертон" хочет привлекать игроков, которые помогут нам выйти в Лигу Чемпионов", - добавил Куман.



Метки Куман, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 23.04.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1934

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  1. dimon70 23.04.2017 17:30 # dimon70
    заголовок выдал то,что весь местный народ и так знает

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  2. frisby 23.04.2017 17:25 # frisby
    ахахаха как красиво обосцал говноклуп

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  3. b-boyzzz 23.04.2017 17:05 # b-boyzzz
    Он как и не нужен,дерево полное!

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  4. karimov-mu 23.04.2017 17:00 # karimov-mu
    И где тут слова про про то, что Юнайтед слишком слаб для Лукаку?? В рот берущий автор, хуле писдеть. Лживая падла, Куман сказал что у Юнайтед сложное положение для финиша в топ-4 в связи с лазаретом. Песда безмозглая

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  5. erw1n 23.04.2017 16:44 # erw1n
    Очередная порция урины для муфонов

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  6. farot 23.04.2017 16:32 # farot
    скумов даже середняки по делу унижают

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  7. i-killer 23.04.2017 16:12 # i-killer
    Да собственно себе и оставьте

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  8. rav-07 23.04.2017 16:08 # rav-07
    Хорошо, что эта днина никому кроме пенсов не нужна

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  9. osetin-15reg 23.04.2017 16:04 # osetin-15reg
    Обоссал таки М.Ю.

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  10. reeker 23.04.2017 16:02 # reeker
    Годнота.

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  11. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 16:01 # mdfjvnlabngmlas
    то чувство, когда кто-то считает лукаку игроком выше среднего.

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  12. chebrec 23.04.2017 16:01 # chebrec
    Правильно определил красную помойку

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  13. electric 23.04.2017 16:01 # electric
    АХ АХ АХ
    правду сказал

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