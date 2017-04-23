Лэмпард связал прогресс Луиса с тактикой "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что тактическая схема "синих" самым положительным образом отразилась на игре защитника Давида Луиса.

После того, как главный тренер "синих" Антонио Конте вернул Луиса на "Стэмфорд Бридж", журналисты сомневались, что защитник сумеет отплатить итальянцу за доверие. В памяти репортеров были свежи многочисленные ошибки бразильца, приводившие к пропущенным мячам.



Однако Давиду удалось посрамить своих скептиков: защитник не только стал частью команды, которая движется к чемпионскому титулу, но и попал в символическую сборную сезона. Лэмпард уверен, что такому прогрессу Луис обязан тактической схеме Конте.



"Для меня Давид всегда был защитником мирового класса. Во время первого пришествия в "Челси" он слишком сильно полагался на свое мастерство: хорошо выполняя обязанности по обороне, он чересчур часто брал игру на себя и терял мяч в опасной близости от ворот".



"Кроме того, он всегда играл в четверке защитников, его легко было выставить на посмешище. Главное, что ему помогло после возвращения в клуб, – именно схема. В тройке защитников он может играть в центре, начинать атаки и подбирать наиболее оптимального адресата для передачи. Эта позиция позволяет ему свободно распоряжаться мячом".



"Что касается игры в защите, то теперь он может спокойно держать позицию и страховать партнеров. Он знает, что Аспиликуэта и Кэхилл будут обороняться по обе стороны от него. Давид может оставаться на месте и включать хорошее чтение игры", - цитирует Лэмпарда BBC.