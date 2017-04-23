"Барселона" хочет заполучить Эриксена

В рамках летней перестройки "Барселона" хочет заполучить плеймейкера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Каталонский клуб достаточно давно следит за прогрессом датчанина, а рассматривает вариант с его приобретением еще с начала года. Вылетев из Лиги Чемпионов, теперь "Барселона" готов активизировать переговоры о покупке Эриксена.



Как сообщает Daily Mirror, в лице 25-летнего плеймейкера каталонцы видят игрока, который сможет управлять смертоносной троицей в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.



По информации источника, ради приобретения Эриксена "Барселона" готова подключить к диалогу его соотечественника Микаэля Лаудрупа. В свое время датчанин успешно выступал на "Камп Ноу", поэтому сине-гранатовые рассчитывают, что он сможет убедить Кристиана сменить клуб.