"Барселона" хочет заполучить Эриксена
В рамках летней перестройки "Барселона" хочет заполучить плеймейкера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
Каталонский клуб достаточно давно следит за прогрессом датчанина, а рассматривает вариант с его приобретением еще с начала года. Вылетев из Лиги Чемпионов, теперь "Барселона" готов активизировать переговоры о покупке Эриксена.
Как сообщает Daily Mirror, в лице 25-летнего плеймейкера каталонцы видят игрока, который сможет управлять смертоносной троицей в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.
По информации источника, ради приобретения Эриксена "Барселона" готова подключить к диалогу его соотечественника Микаэля Лаудрупа. В свое время датчанин успешно выступал на "Камп Ноу", поэтому сине-гранатовые рассчитывают, что он сможет убедить Кристиана сменить клуб.
23.04.2017 14:00
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Последние комментарии:
топовый игрок. надеюсь вся апл будет посылать остальные чемпы, в особенности ла лигу, заебали эти реали и прочие, думающие что могут взять и купить абсолютно любого игрока
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Уйдет в Челси
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Эриксен в Барсу, Алли в Реал, Кейн в МЮ, крайки в МС...
И пойдут по пeздe куры
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Это будет ахуенный трансфер для трех сторон )
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видят игрока, который сможет управлять смертоносной троицей в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.
управлять?) Месси?)
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Хороший игрок для барсы! Вместо Коута забирайте, и все в выигрыше)
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хуй им, а не гений.
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