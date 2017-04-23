"Барселона" хочет заполучить Эриксена

Кристиан Эриксен В рамках летней перестройки "Барселона" хочет заполучить плеймейкера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Каталонский клуб достаточно давно следит за прогрессом датчанина, а рассматривает вариант с его приобретением еще с начала года. Вылетев из Лиги Чемпионов, теперь "Барселона" готов активизировать переговоры о покупке Эриксена.

Как сообщает Daily Mirror, в лице 25-летнего плеймейкера каталонцы видят игрока, который сможет управлять смертоносной троицей в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.

По информации источника, ради приобретения Эриксена "Барселона" готова подключить к диалогу его соотечественника Микаэля Лаудрупа. В свое время датчанин успешно выступал на "Камп Ноу", поэтому сине-гранатовые рассчитывают, что он сможет убедить Кристиана сменить клуб.



Метки Барселона, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 23.04.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 23.04.2017 14:59 # liverfun
    топовый игрок. надеюсь вся апл будет посылать остальные чемпы, в особенности ла лигу, заебали эти реали и прочие, думающие что могут взять и купить абсолютно любого игрока

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  2. asnural 23.04.2017 14:57 # asnural
    Уйдет в Челси

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  3. chelsea-69 23.04.2017 14:41 # chelsea-69
    Эриксен в Барсу, Алли в Реал, Кейн в МЮ, крайки в МС...
    И пойдут по пeздe куры

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  4. pistolero-lfc 23.04.2017 14:07 # pistolero-lfc
    Это будет ахуенный трансфер для трех сторон )

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  5. lfcynwa 23.04.2017 14:03 # lfcynwa
    видят игрока, который сможет управлять смертоносной троицей в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.

    управлять?) Месси?)

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  6. lfc-in-my-heart 23.04.2017 14:02 # lfc-in-my-heart
    Хороший игрок для барсы! Вместо Коута забирайте, и все в выигрыше)

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  7. mdfjvnlabngmlas 23.04.2017 14:00 # mdfjvnlabngmlas
    хуй им, а не гений.

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