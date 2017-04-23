Матич не считает гол "Тоттенхэму" лучшим в карьере

Неманья Матич Полузащитник "Челси" Неманья Матич заявил, что не считает гол "Тоттенхэму" в полуфинале Кубка Англии лучшим в своей карьере.

Накануне блестящий удар Матича с дистанции положил конец надеждам "шпор" на выход в финал Кубка Англии. Выстрелив в "девятку" ворот Уго Льориса, серб обеспечил "Челси" победу со счетом 4:2.

После игры Неманья снова удивил публику, рассказав, что не считает этот гол лучшим в карьере. Самый запоминающийся мяч полузащитник отправил еще в составе "Бенфики".

"Это был отличный гол, но в первую очередь я рад за команду. Лично я доволен своим ударом, но не думаю, что это был лучший гол в моей карьере. Еще более сложный по исполнению удар я наносил в ворота "Порту", - цитирует Матича BBC.



Метки Матич, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.04.2017 13:00

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  1. ganinilyha 23.04.2017 13:15 # ganinilyha
    Раз в год и палка стреляет - лучшее олицетворение

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  2. reeker 23.04.2017 13:03 # reeker
    Порту он пиздец красоту положил.А ещё была красотища в ворота сборной Португалии.

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