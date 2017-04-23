Венгер хочет, чтобы Рэмси играл как Лэмпард

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил своего полузащитника Аарона Рэмси с легендой "Челси" Фрэнком Лэмпардом и призвал валлийца взять на себя роль лидера в команде.

Ярко отыграв за сборную Уэльса на Евро-2016 прошлым летом, Аарон вернулся в свой клуб, где в основном чередует лавку запасных с лазаретом. Однако Венгер по-прежнему очень высоко ценит 26-летнего Рэмси и считает, что тот способен стать диспетчером "канониров", коим в данный момент является Месут Озил.



"Он является игроком типа Фрэнка Лэмпарда. Он добирается до чужой штрафной и обладает большим запасом для совершения рывков. В плане физики он сочетает в себе выносливость и мощь — и в этом он один из лучших в лиге".



"Это очень разочаровывающий сезон для Аарона. Как-то я посмотрел и увидел, что он выходил в старте лишь на семь или восемь матчей в Премьер-Лиге. Я не мог в это поверить".



"Почему так вышло? Травмы, травмы, травмы — причем незначительные, болячки. Возвращаясь в строй, он внезапно получает небольшое повреждение икроножной мышцы. Затем у него внезапно возникают небольшие проблемы с задней поверхности бедра. В понедельник он выглядел здоровым, и я надеюсь, он сильно завершит сезон, потому что он важный игрок для меня".



"На старте сезона я отводил важные роли Санти Касорле и Рэмси. Мы приближаемся к окончанию сезона, а Касорла не играет с сентября, Рэмси сыграл менее 10 матчей в лиге. Это невероятно".



"Рэмси обладает всеми качествами для оборонительной и атакующей игры. Он в лучшем возрасте для полузащитника. И ему по силам брать на себя роль Месута Озила. Когда Озилу нужна передышка, Рэмси может играть на его месте", — цитирует Венгера Daily Mirror.