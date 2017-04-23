Дайч: "Руни может заменить Ибрагимовича"

Уэйн Руни Главный тренер "Бернли" Шой Дайч считает, что у "Манчестер Юнайтед" есть решение проблемы, возникшей в связи с травмой Златана Ибрагимовича, и это уже списанный многими со счетов Уэйн Руни.

В минувший четверг в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" Ибрагимович получил серьезную травму связок колена и теперь рискует провести в лазарете многие месяцы.

Потеря 35-летнего шведа видится огромной проблемой для "красных дьяволов", ведь в этом сезоне Златан забил 28 голов. Однако Дайч считает, что в столь сложный для команды момент обязанности бомбардира должен взвалить на себя Руни.

"Я бы не сказал, что у них возник дефицит нападающих, я ничуть так не считаю. У них есть тот, про которого все думают, что он уже недостаточно хорош, но лично я по-прежнему считаю его достойным игроком. Я говорю про Руни, я всегда считал, то он не так уж плох. Уверен, если они будут его использовать в матчах, он не подведет".

"Однажды ты достигаешь того возраста, когда люди начинают в тебе сомневаться, независимо от твоей игры. Но он игрок топ-уровня. Невозможно достичь того, что достиг он, не будучи игроком топ-уровня. Систему невозможно обмануть".

"Что бы ни случилось с ним в будущем, в моих глазах он останется игроком топ-уровня", — приводит слова Дайча Sky Sports.


Метки Бернли, Дайч, Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. marrsattacks 23.04.2017 12:39 # marrsattacks
    Надеюсь он зол сейчас, что не играет и будет выкладываться на полную.

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  2. trent 23.04.2017 11:24 # trent
    Согласен с Дайчем, пора дать шанс Уэйну, Мартиаль ими не особо и пользуется.

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  3. mancunia-planet 23.04.2017 11:16 # mancunia-planet
    Не может уже ничего, фактитески не проходит в состав, его дело мотивировать молодых

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  4. moneymaker 23.04.2017 11:06 # moneymaker
    А может и нет

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