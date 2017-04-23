Дайч: "Руни может заменить Ибрагимовича"

Главный тренер "Бернли" Шой Дайч считает, что у "Манчестер Юнайтед" есть решение проблемы, возникшей в связи с травмой Златана Ибрагимовича, и это уже списанный многими со счетов Уэйн Руни.

В минувший четверг в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" Ибрагимович получил серьезную травму связок колена и теперь рискует провести в лазарете многие месяцы.



Потеря 35-летнего шведа видится огромной проблемой для "красных дьяволов", ведь в этом сезоне Златан забил 28 голов. Однако Дайч считает, что в столь сложный для команды момент обязанности бомбардира должен взвалить на себя Руни.



"Я бы не сказал, что у них возник дефицит нападающих, я ничуть так не считаю. У них есть тот, про которого все думают, что он уже недостаточно хорош, но лично я по-прежнему считаю его достойным игроком. Я говорю про Руни, я всегда считал, то он не так уж плох. Уверен, если они будут его использовать в матчах, он не подведет".



"Однажды ты достигаешь того возраста, когда люди начинают в тебе сомневаться, независимо от твоей игры. Но он игрок топ-уровня. Невозможно достичь того, что достиг он, не будучи игроком топ-уровня. Систему невозможно обмануть".



"Что бы ни случилось с ним в будущем, в моих глазах он останется игроком топ-уровня", — приводит слова Дайча Sky Sports.