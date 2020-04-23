"Юнайтед" надеется на приобретение Эрика Дайера

Эрик Дайер "Манчестер Юнайтед" высоко оценивает свои шансы приобрести защитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрика Дайера грядущим летом.

По информации The Telegraph, 23-летний Дайер является одной из главных трансферных целей наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на грядущее лето.

Важно то, что Моуриньо видит в Эрике в первую очередь полузащитника, тогда как тренер "шпор" Маурисио Почеттино в этом сезоне предпочитает использовать англичанина в качестве центрального защитника.

Сам Дайер связывает свое будущее с полузащитой, и это может стать важным фактором в пользу его решения продолжить карьеру на "Олд Траффорд". Однако для приобретения Эрика "Юнайтед" придется выложить около 40 миллионов фунтов.

Добавим, что президент "шпор" Даниэль Леви традиционно с неохотой и лишь за большие деньги отпускает своих звезд, однако два последних трансфера из "Тоттенхэма" в "Юнайтед" — Майкла Кэррика и Димитара Бербатова — стали большими удачами для манкунианцев.


Метки Дайер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2017 10:00

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  1. stepan-jam-boss 23.04.2017 10:11 # stepan-jam-boss
    Слабый полузащ. К Эррере и Погба нужен кто то помощнее

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  2. mancunia-planet 23.04.2017 10:06 # mancunia-planet
    похоже всё таки перейдет, много его игр видел, но он не уровень Майкла Кэррика

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  3. ruslan19930611 23.04.2017 10:01 # ruslan19930611
    Первый пошел из курятника

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