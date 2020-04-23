"Юнайтед" надеется на приобретение Эрика Дайера

"Манчестер Юнайтед" высоко оценивает свои шансы приобрести защитника "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрика Дайера грядущим летом.

По информации The Telegraph, 23-летний Дайер является одной из главных трансферных целей наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на грядущее лето.



Важно то, что Моуриньо видит в Эрике в первую очередь полузащитника, тогда как тренер "шпор" Маурисио Почеттино в этом сезоне предпочитает использовать англичанина в качестве центрального защитника.



Сам Дайер связывает свое будущее с полузащитой, и это может стать важным фактором в пользу его решения продолжить карьеру на "Олд Траффорд". Однако для приобретения Эрика "Юнайтед" придется выложить около 40 миллионов фунтов.



Добавим, что президент "шпор" Даниэль Леви традиционно с неохотой и лишь за большие деньги отпускает своих звезд, однако два последних трансфера из "Тоттенхэма" в "Юнайтед" — Майкла Кэррика и Димитара Бербатова — стали большими удачами для манкунианцев.