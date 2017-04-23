Венгер призывает Окслейд-Чемберлена остаться в "Арсенале" на следующие 10 лет

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена остаться в клубе на следующие 10 лет и помочь "канонирам" продвинуться в своем развитии.

Будущее 23-летнего Окслейд-Чемберлена на "Эмирейтс" находится под большим вопросом — в этом сезоне он не всегда имеет место в стартовом составе, зачастую вынужден играть на краю поля, а вдобавок имеет всего один оставшийся год по контракту.



Если верить информации в прессе, "Ливерпуль" активно наблюдает за ситуацией вокруг игрока сборной Англии и может предложить "Арсеналу" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации. Однако Венгер хочет, чтобы Окслейд-Чемберлен, присоединившийся к "канонирам" 17-летним юношей в 2011 году, остался.



"Я хочу, чтобы он был частью "Арсенала" в следующие 10 лет. Он большой игрок, и мы живем в мире, когда агенты используют тактику, чтобы в прессе всплывали подобного рода истории".



"Но в конце концов все сводится к вопросу: "Хочешь ли ты быть частью этого? Получаешь ли ты удовлетворение в своей футбольной жизни здесь или нет?" Если сравнивать с ситуацией 20-30-летней давности, то сейчас ты везде будешь зарабатывать хорошие деньги".



"Такое впечатление, что его карьера складывается по восходящей кривой. У него постоянно возникают небольшие проблемы, но теперь он добавил в стабильности и обладает большей свободой в игре", — цитирует Венгера The Telegraph.