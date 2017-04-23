Гвардиола ожидает большого интереса к Санчесу летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что целый ряд клубов будет интересоваться доступностью нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса грядущим летом.

По слухам, именно "Сити" является наиболее предпочтительным направлением для игрока сборной Чили, у которого остается всего один год по контракту с "канонирами". Интерес к Алексису также приписывают "Челси", ПСЖ и "Ювентусу".



Гвардиола, который тренировал Санчеса в "Барселоне", не скрывает своего восхищения Алексисом и ставит того на одну ступень ниже Лионеля Месси. Однако Хосеп не ожидает, что чилиец достанется кому-либо без боя.



"Поставьте Кевина Де Брюйне в ситуацию, когда у него останется один год по контракту, и посмотрите, как много команд будут им интересоваться. Обычно большие игроки имеют не меньше двух-трех лет по контрактам".



"Летом все клубы будут стараться искать усиление. Как команды могут стать сильнее? За счет более классных игроков. Конечно, они будут искать по всему миру и в том числе обратят внимание на Алексиса. Им захочется узнать, какова его ситуация".



"Месси уникален, но Алексис в одном шаге позади него, он великолепный игрок. Мне очень нравится, как он играет, особенно в этом году, забивая и ассистируя. Когда у "Арсенала" ничего не получается, ему удается проявить свое мастерство, зарабатывая штрафной или забивая гол. Хорошие игроки делают такого рода вещи, делают разницу. Алексис соответствует этому уровню", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.