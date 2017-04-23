Конте видит в лишнем дне для отдыха преимущество "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что "Тоттенхэм" имеет преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги по сравнению с его командой.

В воскресенье "синие" отпраздновали победу над "шпорами" со счетом 4:2 и вышли в финал Кубка Англии. "Тоттенхэму" удалось затмить лидера Премьер-Лиги по игре, однако "Челси" показал убийственную реализацию.



Уже во вторник "Челси" ждет домашний матч против "Саутгемптона", тогда как "Тоттенхэм" сыграет спустя сутки с "Кристал Пэлас". Конте видит в дополнительных сутках отдыха, что есть у "шпор", преимущество, но надеется, что кубковая победа зарядит "синих" уверенностью.



"Мы должны постараться поймать волну. Думаю, ближайшая неделя является определяющей для нас".



"У "Тоттенхэма" есть преимущество. Мы вынуждены играть уже через два с половиной дня, тогда как у "Тоттенхэма" один лишний день на отдых. Иногда сложно понять, почему расписание составлено таким образом, но мы должны постараться найти ответы на поле".



"Определенно, это победа по-настоящему важна, ведь они ("шпоры") сражаются с нами за титул. Играя во вторник, мы будем помнить об этом, но нас ждет тяжелый матч против тяжелого соперника. Я хочу, чтобы наши фанаты стали нашим 12-м игроком", — цитирует Конте Sky Sports.