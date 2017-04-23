34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье двумя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:15 Онлайн-трансляция



В минувший четверг "Манчестер Юнайтед" с огромным трудом пробился в полуфинал Лиги Европы, сыграв 120 минут и потеряв с тяжелыми травмами Маркоса Рохо со Златаном Ибрагимовичем. Если добавить к этому впечатляющую домашнюю форму "Бернли" в этом сезоне, то можно уверенно сказать, что "красным дьяволам" нужно будет потрудиться, чтобы продлить свою 22-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге. В четырех последних выездах на "Терф Мур" в рамках чемпионата "Юнайтед" забил лишь один гол — в апреле 1976.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:30 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне свое первое поражение в качестве главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп потерпел именно от "Кристал Пэлас". Скотт Данн забил на 82-й минуте, болельщики потянулись с трибун "Энфилда" на выход, а немецкий специалист потом заявил, что чувствовал себя "одиноко". На сей раз вокруг мерсисайдского клуба совершенно другая атмосфера, гораздо более оптимистичная. "Красные", несмотря на все свои кадровые проблемы, с успехом сражаются за путевку в Лигу Чемпионов, поэтому "орлам" придется несладко. "Пэлас" проиграл две последних встречи с "Ливерпулем" в рамках чемпионата, но, как уже было сказано, добился победы во время выезда на "Энфилд" в прошлом сезоне.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Жоэля Матипа, Рагнара Клавана, Лукаса Лейвы и Даниэля Старриджа. Джордан Хендерсон и Адам Лаллана по-прежнему травмированы.



Из-за условий своей аренды за "Кристал Пэлас" не сыграет защитник Мамаду Сако, заменить которого может выздоровевший Джеймс Томкинс. Также поправились Джеймс Макартур и Лоик Реми.