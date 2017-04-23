Анонс матча "Арсенал" — "Манчестер Сити"

В воскресенье в противостоянии "Арсенала" и "Манчестер Сити" определится соперник "Челси" по финалу Кубка Англии.

Отпраздновав победу 4:2 над "Тоттенхэмом" в субботу, теперь "Челси" уступает поле "Уэмбли" для "канониров" и "горожан" — для обеих команд Кубок Англии представляется последней возможностью в этом сезоне не остаться без трофеев.



Можно быть уверенным, что обе команды настроятся самым серьезным образом на победу. Хосеп Гвардиола не привык завершать сезон с пустыми руками, тогда как для Арсена Венгера, серьезно рискующего остаться без путевки в Лигу Чемпионов, Кубок Англии может стать той спасительной соломинкой, которая позволит успокоить разгневанных болельщиков и заключить новый контракт.



"Мы не можем делать выбор между Премьер-Лигой и Кубком Англии. Мы не в том положении для этого. Следующий матч — это полуфинал, поэтому мы должны сделать все возможное для выхода в финал. Мы амбициозны, мы уже делали это прежде, мы знаем, что способны на это, но в предыдущих полуфиналах мы были фаворитами и решали другие проблемы", — сообщил Венгер.



Это будет 29-й полуфинал Кубка Англии для "Арсенала" — в истории турнира никто не играл на данной стадии чаще.



"Арсенал" выигрывал Кубок Англии 12 раз — рекордное достижение наравне с "Манчестер Юнайтед".



Восемь последних раз добираясь до полуфинала Кубка Англии, все восемь раз "Манчестер Сити" проходил дальше. Свое последнее поражение на данной стадии турнира "горожане" потерпели в 1932 году — как раз от "Арсенала".



Это будет четвертая встреча команд в рамках Кубка Англии. "Сити" отпраздновал победу в 1904 году, но затем уступил в 1032 и 1971.



Ранее в своей тренерской карьере Гвардиола лишь однажды играл на "Уэмбли" — в 2011 году, когда его "Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в финале Лиги Чемпионов.



Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес забил пять голов в четырех матчах на "Уэмбли" (три за клуб и дубль за сборную Чили).



"Арсенал" одержал лишь пять побед в 13 последних матчах с учетом всех соревнований, включая две победы против полупрофессиональных "Саттона" и "Линкольна".



Сразу у нескольких игроков "Арсенала" есть проблемы со здоровьем: у Давида Оспины, Шкодрана Мустафи, Данни Уэлбека и Лукаса Переса. Санти Касорла в этом сезоне уже не сыграет.



"Манчестер Сити" снова может рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса, который, как ожидается, получит место среди запасных. У защитника Джона Стоунса мышечная травма.



Кубок Англии. 1/2 финала

"Арсенал" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция



