"Ливерпуль" обсуждает приобретение Робертсона

"Ливерпуль" продвигается в переговорах о приобретении левого защитника "Халла" Энди Робертсона.

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "красных" на грядущее лето. В данный момент тренер Юрген Клопп использует здесь номинального полузащитника Джеймса Милнера, которому уже 31 год.



Альберто Морено, который должен был составить конкуренцию Милнеру, почти не имеет игровой практики и летом, как ожидается, покинет "Энфилд".



По информации Daily Mail, заменой для Морено должен стать 23-летний Робертсон, который в данный момент сражается с "Халлом" за выживание в Премьер-Лиги. Ожидается, что 8 миллионов фунтов "Ливерпулю" будет достаточно для приобретения шотландца, а 10% от суммы сделки получит бывший клуб Энди "Данди Юнайтед".