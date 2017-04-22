Почеттино гордится игрой "Тоттенхэма" против "Челси"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что испытывает гордость по поводу игры своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси".

Дважды отыгрываясь и сделав счет 2:2 по ходу субботнего матча на "Уэмбли", "шпоры" пошли за третьим голом. Подопечные Почеттино смотрелись предпочтительнее, но в какой-то момент увлеклись атаками и были за это наказаны. "Челси" победил 4:2 и отправился в финал турнира, однако Маурисио не собирается горевать.



"Мои поздравления "Челси". Мы доминировали в игре, но их реализация была лучше. Я испытываю гордость, мы были великолепны в том, как мы играли и следовали своей философии. Они нанесли пять ударов и забили четыре гола, мы же забили только два".



"Важно сказать о некоторых моментах матча. Мы много сражались. Мы старались, и мы забили. На мой взгляд, пенальти был натянутым, если там вообще были пенальти. Было сложно уходить в раздевалку, уступая 2:1, но во втором тайме мы продолжили хорошо играть и забили, но затем ответил соперник".



"Теперь мы можем смотреть только вперед. Мы в четырех очках позади них, и мы постараемся выиграть свой следующий матч. Я не переживаю. Команда сильна и сосредоточена. Сегодня мы соперничали с одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но таков футбол".



"Теперь важно сохранять спокойствие, пересмотреть игру и постараться стать лучше. Мы в процессе совершенствования своей игры, и если мы не можем выиграть Кубок Англии в этом сезоне, мы постараемся сделать это в следующем сезоне".



"Впереди очередной сложный матч, против "Пэлас". Это тяжелая лига, но мы в порядке. Конечно, сейчас мы расстроены, но таков футбол", — цитирует Почеттино BBC.