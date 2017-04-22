Почеттино гордится игрой "Тоттенхэма" против "Челси"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что испытывает гордость по поводу игры своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии против "Челси".
Дважды отыгрываясь и сделав счет 2:2 по ходу субботнего матча на "Уэмбли", "шпоры" пошли за третьим голом. Подопечные Почеттино смотрелись предпочтительнее, но в какой-то момент увлеклись атаками и были за это наказаны. "Челси" победил 4:2 и отправился в финал турнира, однако Маурисио не собирается горевать.
"Мои поздравления "Челси". Мы доминировали в игре, но их реализация была лучше. Я испытываю гордость, мы были великолепны в том, как мы играли и следовали своей философии. Они нанесли пять ударов и забили четыре гола, мы же забили только два".
"Важно сказать о некоторых моментах матча. Мы много сражались. Мы старались, и мы забили. На мой взгляд, пенальти был натянутым, если там вообще были пенальти. Было сложно уходить в раздевалку, уступая 2:1, но во втором тайме мы продолжили хорошо играть и забили, но затем ответил соперник".
"Теперь мы можем смотреть только вперед. Мы в четырех очках позади них, и мы постараемся выиграть свой следующий матч. Я не переживаю. Команда сильна и сосредоточена. Сегодня мы соперничали с одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но таков футбол".
"Теперь важно сохранять спокойствие, пересмотреть игру и постараться стать лучше. Мы в процессе совершенствования своей игры, и если мы не можем выиграть Кубок Англии в этом сезоне, мы постараемся сделать это в следующем сезоне".
"Впереди очередной сложный матч, против "Пэлас". Это тяжелая лига, но мы в порядке. Конечно, сейчас мы расстроены, но таков футбол", — цитирует Почеттино BBC.
22.04.2017 22:00
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Последние комментарии:
Челси будет терять очки
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Надеюсь этот напыщенный петух больше не будет больше кукарекать.
По игре петухи неплохо выглядят. заслужили 2-ое место. Хотелось бы что бы и в ЛЧ также играли.
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У пенсов в створ помоему 4 удара было и 4 гола. У ттхема 3 удара и 2 гола
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Тоттенхэм был лучше, глупо не признавать этот факт.
Немного расстраивает только, что Дембеле, Алли и Ваньяма играют на грани фола и грязно.
ps 5 - 31 - 60
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Чисто духом сломали петухов.
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Какой толк от философии, если у твоих игроков коленки дрожали весь матч, над менталитетом надо работать и работать, если еще команду не разберут в летнее ТО.
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