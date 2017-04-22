"Челси" справился с "Тоттенхэмом" на пути к финалу Кубка Англии

Дважды позволяя сопернику сравнивать счет, "Челси" все-таки вырвал победу в тяжелейшем матче против "Тоттенхэма" и оформил выход в финал Кубка Англии — 4:2.

Главный тренер "синих" Антонио Конте отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", убрав в запас Эдена Азара и Диего Косту. Зато с первых минут появились Натан Аке и Мичи Батшуайи. Решив свои проблемы со здоровьем, вернулись в команду и Тибо Куртуа с Маркосом Алонсо.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав своей команды с помощью Кирана Триппьера и Виктора Ваньямы.



Уже в самом начале матча Педро заставил Тоби Алдервейрелда нарушить правила на подступах к штрафной площади. К мячу подошел Виллиан и великолепно обвел стенку, поразив дальний угол ворот Уго Льориса — 1:0.



Игра у "Тоттенхэма" особо не ладилась, однако на 18-й минуте столь же неожиданно, как и первый, случился ответный гол. "Челси" отбился после подачи углового, но Кристиан Эриксен вернул мяч в штрафную, а Харри Кейн, практически затылком, нанес удар в дальний угол ворот — 1:1.



В дальнейшем "шпоры" владели инициативой, спокойно разыгрывая мяч на чужой половине поля. А на 42-й минуте случился ответ "Челси", когда Виктор Мосес нарвался на фол Сон Хен Мина в штрафной. Рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти, который был реализован Виллианом — 2:1.



Начался второй тайм, и уже на 52-й минуте "Тоттенхэм" вновь без особых проблем сравнял счет. Эриксен из глубины поля набросил мяч на линию вратарской, а открывшийся за спиной у Давида Луиса Деле Алли ногой переправил снаряд в сетку — 2:2.



На заключительные полчаса основного времени Конте выпустил Азара и Косту, но это особо не изменило игру — "шпоры" по-прежнему смотрелись предпочтительнее.



Однако свое веское слово Азар, проваливший матч против "Манчестер Юнайтед", все же сказал. На 75-й минуте Эден на лини штрафной подхватил отбитый мяч, подобрал ногу и без сопротивления пробил низом в притирку со штангой — 3:2.



Прошло еще пять минут, и вопрос об исходе матча был снят. Неманья Матич великолепным дальним ударом в касание поразил "девятку" ворот Льориса — 4:2. Гол серба добил "шпор", они уже потеряли всякую веру в то, что игру можно спасти.



На протяжении большей части матча "Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее. Однако "шпоры" повели себя довольно наивно, не уделив должного внимания наиболее опасным игрокам "Челси". Теперь "синие" должны использовать эту победу, чтобы зарядиться уверенностью на концовку сезона Премьер-Лиги.



"Челси" — "Тоттенхэм" — 4:2 (2:1)



Голы: Виллиан 5, 43 (пен), Азар 75, Матич 80 — Кейн 18, Алли 52.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Аке, Мосес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Коста 61), Педро (Фабрегас 74).



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма (Нкуду 80), Дембеле, Сон (Уолкер 68), Эриксен, Алли, Кейн.



Предупреждения: Алонсо, Канте — Алдервейрелд, Алли.