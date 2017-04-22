"Челси" справился с "Тоттенхэмом" на пути к финалу Кубка Англии

Эден Азар Дважды позволяя сопернику сравнивать счет, "Челси" все-таки вырвал победу в тяжелейшем матче против "Тоттенхэма" и оформил выход в финал Кубка Англии — 4:2.

Главный тренер "синих" Антонио Конте отреагировал на поражение от "Манчестер Юнайтед", убрав в запас Эдена Азара и Диего Косту. Зато с первых минут появились Натан Аке и Мичи Батшуайи. Решив свои проблемы со здоровьем, вернулись в команду и Тибо Куртуа с Маркосом Алонсо.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав своей команды с помощью Кирана Триппьера и Виктора Ваньямы.

Уже в самом начале матча Педро заставил Тоби Алдервейрелда нарушить правила на подступах к штрафной площади. К мячу подошел Виллиан и великолепно обвел стенку, поразив дальний угол ворот Уго Льориса — 1:0.

Игра у "Тоттенхэма" особо не ладилась, однако на 18-й минуте столь же неожиданно, как и первый, случился ответный гол. "Челси" отбился после подачи углового, но Кристиан Эриксен вернул мяч в штрафную, а Харри Кейн, практически затылком, нанес удар в дальний угол ворот — 1:1.

В дальнейшем "шпоры" владели инициативой, спокойно разыгрывая мяч на чужой половине поля. А на 42-й минуте случился ответ "Челси", когда Виктор Мосес нарвался на фол Сон Хен Мина в штрафной. Рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти, который был реализован Виллианом — 2:1.

Начался второй тайм, и уже на 52-й минуте "Тоттенхэм" вновь без особых проблем сравнял счет. Эриксен из глубины поля набросил мяч на линию вратарской, а открывшийся за спиной у Давида Луиса Деле Алли ногой переправил снаряд в сетку — 2:2.

На заключительные полчаса основного времени Конте выпустил Азара и Косту, но это особо не изменило игру — "шпоры" по-прежнему смотрелись предпочтительнее.

Однако свое веское слово Азар, проваливший матч против "Манчестер Юнайтед", все же сказал. На 75-й минуте Эден на лини штрафной подхватил отбитый мяч, подобрал ногу и без сопротивления пробил низом в притирку со штангой — 3:2.

Прошло еще пять минут, и вопрос об исходе матча был снят. Неманья Матич великолепным дальним ударом в касание поразил "девятку" ворот Льориса — 4:2. Гол серба добил "шпор", они уже потеряли всякую веру в то, что игру можно спасти.

На протяжении большей части матча "Тоттенхэм" смотрелся предпочтительнее. Однако "шпоры" повели себя довольно наивно, не уделив должного внимания наиболее опасным игрокам "Челси". Теперь "синие" должны использовать эту победу, чтобы зарядиться уверенностью на концовку сезона Премьер-Лиги.

"Челси" — "Тоттенхэм" — 4:2 (2:1)

Голы: Виллиан 5, 43 (пен), Азар 75, Матич 80 — Кейн 18, Алли 52.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Аке, Мосес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Коста 61), Педро (Фабрегас 74).

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма (Нкуду 80), Дембеле, Сон (Уолкер 68), Эриксен, Алли, Кейн.

Предупреждения: Алонсо, Канте — Алдервейрелд, Алли.


Метки Кубок Англии, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2017 21:10

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Последние комментарии:




  1. palach221078 22.04.2017 22:29 # palach221078
    где эти прошмандовки епучие Светка и Люда?!!! бегом сюда сучары! тут пацаны отмечают победу, пару шлюх хотят!

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  2. golokante 22.04.2017 22:28 # golokante
    Хоть бы арсенал выиграл завтра. Тогда кубок точно наш.

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  3. cfc000000 22.04.2017 22:23 # cfc000000
    Задача на летнее ТО удержать азара, виллияна, фабрегаса, продать косту, Мозеса, всех защитников кроме аспи, купить всех топовых защитников и нападающего !

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  4. hazarchik 22.04.2017 22:14 # hazarchik
    Главное чемпик брать

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  5. apucmokpam 22.04.2017 22:10 # apucmokpam
    Куда слился ассирийский нигер и подвавротный?(

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  6. hammersmith 22.04.2017 22:10 # hammersmith
    пенсы на чужом хуе в финал заехали

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  7. bluehonorcfc9 22.04.2017 22:09 # bluehonorcfc9
    Почему скузи то горят? Когда там Клопп освоится уже,второй год пойдет скоро а результатов как не было так и не. Ливер все в том же дерьме времен Роджерса,что по составу что по таблице.

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  8. wmrpkvhzeflbrmo 22.04.2017 22:03 # wmrpkvhzeflbrmo
    Спартак Аахахаххахааххахахахахахахахахахахаххаххахах ))))))))))))))))

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  9. bluehonorcfc9 22.04.2017 22:03 # bluehonorcfc9
    Ези ненужный кубок оформим,срать кто против королей катать будет. Что Ситей что пидоры Арсенальские и те и другие сучки Челсей.

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  10. zeug 22.04.2017 22:01 # zeug
    Болельщиков Челси с победой!
    Тоттенхэм был очень хорош, тем приятнее был результат.
    Надеюсь завтра МС и Арсенал сыграют не менее интересный и зрелищный матч.

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  11. palach221078 22.04.2017 22:01 # palach221078
    Матич конечное акуительно паучка расплескал об перекладину.

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  12. galaxy 22.04.2017 22:00 # galaxy
    А вы знали откуда у Конте этот парик?
    Каждый раз когда тот сосет очередному судье, он выдергивает из его яиц по 1 волосинке и добавляет в коллекцию на свою голову,
    то то я смотрю они у него длинные волнистые такие

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  13. rap-woiska 22.04.2017 22:00 # rap-woiska
    норм мэйтич положил баночку

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  14. jesus33 22.04.2017 21:55 # jesus33
    Контекс на коленках видно не плохо посидел в судейской, теперь спасателем будет синяки замазывать до следующего тура.

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  15. chelsea-69 22.04.2017 21:55 # chelsea-69
    Халл там норм элтонджонов в меньшинстве 2:0
    Сильва после Пакета будет в Тотте

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  16. raka-eve 22.04.2017 21:54 # raka-eve
    как и предполагалось. почеттино как не пизданет что нибудь прессе чсвшное, так сразу и влетает

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  17. chelseafanmd 22.04.2017 21:52 # chelseafanmd
    Блин надо 3 удачных трансфера и вообще будет жестокий след сезон)

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  18. j-silver 22.04.2017 21:49 # j-silver
    «Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше. Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет полегче. Может, дело в выдвижном поле, в дренаже. Играл на таких стадионах с выдвижными крышами в Америке на предсезонке. Лично мне на них бегается очень тяжело», — сказал Жирков

    Блевотину какую то построили

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  19. chebrec 22.04.2017 21:49 # chebrec
    Если бы Челси проиграл сегодня столько бы говна вылилось а так тихо мирно

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  20. apucmokpam 22.04.2017 21:49 # apucmokpam
    22.04.2017 19:07 #
    lauda

    Петунхем-Chlensea 3:0

    Источник: http://fapl.ru/posts/54462/?c=1#c6343939
    Кто-нибудь, обоссыте этого ассирийского нигера

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