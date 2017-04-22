"Юнайтед" подтвердил травмы Рохо и Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович получили "существенные повреждения связок колена" в матче Лиги Европы против "Андерлехта" в минувший четверг.

Как гласит заявление "красных дьяволов", в ближайшие дни Маркос и Златан продолжат консультироваться с докторами, чтобы установить точный характер своих травм и определиться с лечением.



Однако авторитетное издание BBC уже сейчас утверждает, что оба игрока надорвали крестообразные связки колена, и это не оставляет им никаких шансов помочь "Юнайтед" на финише сезона.



Более того, репортер Daily Star Дэвид Вудс, ссылаясь на близкий к Жозе Моуриньо источник, утверждает, что эта травма и вовсе может окончить игровую карьеру Ибрагимовича.