"Юнайтед" подтвердил травмы Рохо и Ибрагимовича

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович получили "существенные повреждения связок колена" в матче Лиги Европы против "Андерлехта" в минувший четверг.

Как гласит заявление "красных дьяволов", в ближайшие дни Маркос и Златан продолжат консультироваться с докторами, чтобы установить точный характер своих травм и определиться с лечением.

Однако авторитетное издание BBC уже сейчас утверждает, что оба игрока надорвали крестообразные связки колена, и это не оставляет им никаких шансов помочь "Юнайтед" на финише сезона.

Более того, репортер Daily Star Дэвид Вудс, ссылаясь на близкий к Жозе Моуриньо источник, утверждает, что эта травма и вовсе может окончить игровую карьеру Ибрагимовича.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Рохо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2017 20:05

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  1. jokerz 22.04.2017 21:02 # jokerz
    Пздц...

    Здоровья парням

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  2. sergey7205 22.04.2017 20:53 # sergey7205
    ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ !!!

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  3. red-devil-4ever 22.04.2017 20:30 # red-devil-4ever
    ну и нах эту ЛЕ

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  4. f345 22.04.2017 20:26 # f345
    Кста, сколько Ибра ЛЧ за свою карьеру выйграл? Раз уж такие слухи ходят.

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  5. kos9k 22.04.2017 20:11 # kos9k
    ДОПИ3ДЕЛСЯ НОСАТЫЙ
    ОРУПользователь получил предупреждение

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