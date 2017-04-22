"Эвертон" сыграл без голов с "Вест Хэмом"
В рамках матча 34-го тура Премьер-Лиги "Эвертон" был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Вест Хэма", так и не нанеся ни одного точного удара за все 90 минут — 0:0.
В первом тайме "ириски" имели почти двукратное преимущество по владению мячом, но так и не нанесли ни одного удара — даже неточного. "Вест Хэм" делал ставку на быстрые прорывы, но в створ попал лишь однажды.
Рональд Куман был недоволен игрой своей команды в первом тайме и в перерыве произвел двойную замену, выпустив Гарета Бэрри и Адемолу Лукмана. Сплав молодости и опыта, на который рассчитывал гостей, не дал ожидаемого эффекта.
Лишь в концовке "Эвертон" выдал 10-минутку активности, но так и не наиграл на удар в створ, не говоря уже о голе. Матч закончился вничью — 0:0.
"Эвертон" допустил осечку в своем стремлении оказать давление на "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Да, благодаря набранному очку "ирискам" вновь удалось отодвинуть "канониров" на седьмое место, но у лондонцев теперь целых три матча в запасе.
"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче
22.04.2017 19:00
Просмотров: 160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередной топовый матч от Люлкаку
(ответить)
имхо, Вест Хэм является главным разочарованием сезона
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий