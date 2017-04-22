"Эвертон" сыграл без голов с "Вест Хэмом"

В рамках матча 34-го тура Премьер-Лиги "Эвертон" был вынужден довольствоваться ничейным результатом против "Вест Хэма", так и не нанеся ни одного точного удара за все 90 минут — 0:0.

В первом тайме "ириски" имели почти двукратное преимущество по владению мячом, но так и не нанесли ни одного удара — даже неточного. "Вест Хэм" делал ставку на быстрые прорывы, но в створ попал лишь однажды.



Рональд Куман был недоволен игрой своей команды в первом тайме и в перерыве произвел двойную замену, выпустив Гарета Бэрри и Адемолу Лукмана. Сплав молодости и опыта, на который рассчитывал гостей, не дал ожидаемого эффекта.



Лишь в концовке "Эвертон" выдал 10-минутку активности, но так и не наиграл на удар в створ, не говоря уже о голе. Матч закончился вничью — 0:0.



"Эвертон" допустил осечку в своем стремлении оказать давление на "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Да, благодаря набранному очку "ирискам" вновь удалось отодвинуть "канониров" на седьмое место, но у лондонцев теперь целых три матча в запасе.



"Вест Хэм" — "Эвертон". Отчет о матче