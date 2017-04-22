У Старриджа снова возникли проблемы со здоровьем

У нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа вновь возникли проблемы со здоровьем, которые могут помешать ему сыграть против "Кристал Пэлас" в воскресенье.

Напомним, Старридж принимал участие в двух последних матчах "красных", но против "Стоука" сыграл лишь 20 минут, появившись на замену, а против "Вест Бромвича" — 10 минут.



По всей видимости, против "орлов" Даниэлю вновь не удастся выйти с первых минут, если он вообще попадет в заявку. Как стало известно Liverpool Echo, Старридж пропустил несколько тренировок на текущей неделе, и вопрос о его участии в воскресном матче будет решен в последний момент.



Отметим, что последний раз Старридж выходил в стартовом составе "Ливерпуля" еще в конце января на полуфинальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона". За весь сезон Даниэль отметился только девятью появлениями с первых минут в красной футболке.



Постоянные проблемы Старриджа со здоровьем ставят под большой вопрос его будущее на "Энфилде". Не исключено, что по окончании сезона игрок и клуб предпочтут прекратить столь мучительное для обеих сторон сотрудничество.