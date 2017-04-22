"Юнайтед" интересуется Маркиньосом
"Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру защитника ПСЖ Маркиньоса для показавшей себя чрезвычайно уязвимой линии обороны.
Напомним, в данный момент главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вынужден обходиться без Фила Джонса и Криса Смоллинга, а Маркос Рохо и вовсе рискует пропустить даже начале следующего сезона.
По информации Manchester Evening News, сложившаяся ситуация может подтолкнуть "Юнайтед" к покупке Маркиньоса, которым клуб с "Олд Траффорд" интересовался еще прошлым летом, но, потратив 30 миллионов фунтов на Эрика Байи, отказался платить еще больше за бразильца.
Сейчас у Маркиньоса, выступающего за парижан после перехода из "Ромы" в 2013, остается еще два полных года по действующему контракту. Стороны уже обсуждают продление сотрудничества, однако интерес "дьяволов" может поселить в мыслях защитника сомнения относительно своего будущего.
В этом сезоне, после возвращения в "Челси" Давида Луиса, 22-летний Маркиньо утвердился в качестве основного игрока ПСЖ, выходя в стартовом составе на 22 из 31 матча парижан в Лиге 1.
Добавим, что среди прочих защитников, которых Моуриньо может купить летом, пресса называет Виктора Линделефа из "Бенфики", Хосе Хименеса из "Атлетико", Рафаэля Варана из "Реала" и Эмерика Лапорта из "Атлетика".
22.04.2017 17:00
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