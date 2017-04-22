Скоулз: "Рэшфорд может достичь уровня Роналду"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз уверен, что нападающий Маркус Рэшфорд может вырасти в мировую звезду и достичь уровня Криштиану Роналду и Неймара.

19-летний Рэшфорд будет главной ударной силой "дьяволов" в остатке сезона. Маркус неплохо подменял Златана Ибрагимовича в последних матчах, отметившись важными голами против "Челси" и "Андерлехта".



Скоулз убежден, что Рэшфорд имеет все необходимые качества, чтобы вырасти в звезду мирового уровня. По мнению Пола, нападающему нужно лишь прибавить в реализации моментов, чтобы в будущем выйти на один уровень с Роналду и Неймаром.



"Рэшфорд станет великолепным нападающим, в этом нет никаких сомнений. Он обладает невероятной скоростью и в свои 19 лет является чуть ли не ключевым игроком команды".



"Против "Андерлехта" он показал прекрасный темп перемещений по полю, отличную работу с мячом и умение убегать от соперника так, будто их не существует. Ему надо работать над самообладанием, но если он начнет более четко реализовывать свои шансы, это придет само".



"Он всегда играл на позиции центрфорварда. Я смотрел его игры за молодежную команду "Юнайтед" – тогда он забивал по 30-40 голов за сезон. Этот парень умеет забивать. Смотришь на игроков уровня Криштиану Роналду или Неймара и понимаешь, что Рэшфорд встать в один ряд с ними. Он может превратиться в звезду мирового масштаба", - сообщил Скоулз BBC.