Гвардиола: "Владельцы "Сити" недовольны сезоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что владельцы клуба недовольны сезоном в исполнении "горожан".

К концу апреля подопечные Гвардиолы подобрались с единственной возможностью закончить сезон с трофеем. Утешительный приз для провалившегося в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге "Сити "представляет Кубок Англии.



Сам Пеп доволен прогрессом "горожан" под его руководством, но уверен, что владельцы клуба ожидали гораздо большего.



"Я не думаю, что они будут довольны итогами сезона. Ожидания в этом клубе очень высоки и всегда заточены на завоевание трофеев. Если владельцы не слишком довольны, я могу понять их. Мы могли бы добиться более положительных результатов, тем более что хотели до конца участвовать в гонке за титулом и пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов".



"Что касается лично меня, то я доволен тем, чего мы достигли. Да, этого все равно недостаточно, и именно поэтому решение будут принимать владельцы. Они мои боссы, и только они отвечают за будущее клуба", - цитирует Гвардиолу The Independent.