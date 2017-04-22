"Бернли" не продаст Кина по дешевке

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч предупредил, что его клуб не продаст защитника Майкла Кина в "Манчестер Юнайтед" по сниженной цене.

Как известно, особый интерес к 21-летнему Кину проявляют два клуба - "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Сам Майкл склоняется к возвращению на "Олд Траффорд", тем более что его контракт истекает уже по окончании следующего сезона.



Этот фактор совсем не смущает Дайча, когда речь заходит о потенциальной продаже игрока. Наоборот, Шон потребует от покупателей всю сумму за Кина, который добился огромного прогресса под его руководством.



"Мы находимся в отличном финансовом положении, в этом плане клуб сильно изменился по сравнению с дебютным сезоном в Премьер-Лиге. Я всегда открыт и честен с людьми, поэтому если наши требования не будут выполнены, мы выйдем из переговоров", - цитирует Дайча Daily Mirror.