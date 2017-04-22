"Бернли" не продаст Кина по дешевке
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч предупредил, что его клуб не продаст защитника Майкла Кина в "Манчестер Юнайтед" по сниженной цене.
Как известно, особый интерес к 21-летнему Кину проявляют два клуба - "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Сам Майкл склоняется к возвращению на "Олд Траффорд", тем более что его контракт истекает уже по окончании следующего сезона.
Этот фактор совсем не смущает Дайча, когда речь заходит о потенциальной продаже игрока. Наоборот, Шон потребует от покупателей всю сумму за Кина, который добился огромного прогресса под его руководством.
"Мы находимся в отличном финансовом положении, в этом плане клуб сильно изменился по сравнению с дебютным сезоном в Премьер-Лиге. Я всегда открыт и честен с людьми, поэтому если наши требования не будут выполнены, мы выйдем из переговоров", - цитирует Дайча Daily Mirror.
22.04.2017 14:00
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Последние комментарии:
Ему 24 года
Не 21
Алло бля
Одмен проснись
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при том что МЮ с перепродажи должен получить 25% и остался год по контракту, то за 20 можно и договориться
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25-30 млн. Учитывая что остался год по контракту.
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