"Бернли" не продаст Кина по дешевке

Майкл Кин Главный тренер "Бернли" Шон Дайч предупредил, что его клуб не продаст защитника Майкла Кина в "Манчестер Юнайтед" по сниженной цене.

Как известно, особый интерес к 21-летнему Кину проявляют два клуба - "Юнайтед" и "Тоттенхэм". Сам Майкл склоняется к возвращению на "Олд Траффорд", тем более что его контракт истекает уже по окончании следующего сезона.

Этот фактор совсем не смущает Дайча, когда речь заходит о потенциальной продаже игрока. Наоборот, Шон потребует от покупателей всю сумму за Кина, который добился огромного прогресса под его руководством.

"Мы находимся в отличном финансовом положении, в этом плане клуб сильно изменился по сравнению с дебютным сезоном в Премьер-Лиге. Я всегда открыт и честен с людьми, поэтому если наши требования не будут выполнены, мы выйдем из переговоров", - цитирует Дайча Daily Mirror.



Метки Бернли, Кин, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 22.04.2017 14:00

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  1. galaxy 22.04.2017 14:29 # galaxy
    Ему 24 года
    Не 21
    Алло бля
    Одмен проснись

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  2. pushook 22.04.2017 14:04 # pushook
    при том что МЮ с перепродажи должен получить 25% и остался год по контракту, то за 20 можно и договориться

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  3. danny949494 22.04.2017 14:02 # danny949494
    25-30 млн. Учитывая что остался год по контракту.

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