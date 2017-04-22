Конте: "Коста приберег голы на остаток сезона"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что нападающий Диего Коста приберег голы на заключительную часть сезона.
Форма Косты пошла на спад после закрытия зимнего трансферного окна. Не сумев перебраться в Китай, с тех пор Диего забил всего три гола в 13 последних матчах за "Челси".
В общей сложности сухая серия Косты составляет уже 580 минут. Конте по-прежнему не видит в этом проблемы, но уверен: испанец вернется к своим лучшим кондициям, а голы приберег на остаток сезона.
"Я думаю, что он просто приберег голы на оставшуюся часть сезона. Полуфинал Кубка Англии (против "Тоттенхэма") - самый подходящий момент, чтобы, наконец, забить", - приводит слова Конте The Independent.
22.04.2017 13:00
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Он уже спит и видит себя в Китае, какие голы?!)
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Вот и проверим!
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