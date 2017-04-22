Хассельбайнк предупредил "Челси", что они могут остаться без трофеев
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк предупредил подопечных Антонио Конте, что они рискуют завершить сезон с пустыми руками, если проиграют в субботу "Тоттенхэму".
Еще недавно "Челси" виделся абсолютным фаворитом Премьер-Лиги, а к чемпионскому титулу болельщики "синих" надеялись добавить Кубок Англии.
Однако поражения от "Кристал Пэлас" и особенно от "Манчестер Юнайтед" весьма пошатнули веру в так называемый "золотой дубль". От прежнего преимущества Челси" в Премьер-Лиге осталось всего четыре очка, а в субботу "Тоттенхэм" постарается сделать все возможное, чтобы не пустить "синих" в финал Кубка Англии. По мнению Хассельбайнка, это момент истины для команды Конте.
"В каком бы соревновании ни встречались две этих команды, это всегда особенный матч. Кубок Англии — особенное соревнование, а вдобавок это дерби. Кроме того, мы говорим о первой и второй команде в Премьер-Лиге".
"Это матч огромной, огромной, огромной важности. В психологическом плане, особенно для "Челси", очень важно одержать победу — важно для Премьер-Лиги".
"Если же победит "Тоттенхэм", победа придаст им импульс, большой импульс. Состояние духа — это одна из важнейших вещей, поэтому победа бы их окрылила", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.
22.04.2017 12:00
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