Хассельбайнк предупредил "Челси", что они могут остаться без трофеев

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк предупредил подопечных Антонио Конте, что они рискуют завершить сезон с пустыми руками, если проиграют в субботу "Тоттенхэму".

Еще недавно "Челси" виделся абсолютным фаворитом Премьер-Лиги, а к чемпионскому титулу болельщики "синих" надеялись добавить Кубок Англии.



Однако поражения от "Кристал Пэлас" и особенно от "Манчестер Юнайтед" весьма пошатнули веру в так называемый "золотой дубль". От прежнего преимущества Челси" в Премьер-Лиге осталось всего четыре очка, а в субботу "Тоттенхэм" постарается сделать все возможное, чтобы не пустить "синих" в финал Кубка Англии. По мнению Хассельбайнка, это момент истины для команды Конте.



"В каком бы соревновании ни встречались две этих команды, это всегда особенный матч. Кубок Англии — особенное соревнование, а вдобавок это дерби. Кроме того, мы говорим о первой и второй команде в Премьер-Лиге".



"Это матч огромной, огромной, огромной важности. В психологическом плане, особенно для "Челси", очень важно одержать победу — важно для Премьер-Лиги".



"Если же победит "Тоттенхэм", победа придаст им импульс, большой импульс. Состояние духа — это одна из важнейших вещей, поэтому победа бы их окрылила", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.