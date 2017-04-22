Венгер не считает плохую форму "Арсенала" в Премьер-Лиге фактором для Кубка Англии
Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что плохая форма его команды в Премьер-Лиге не имеет значения для полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".
Проиграв пять из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, "канониры" были отброшены за пределы топ-4 и сейчас занимают только шестое место в таблице. Однако Венгер не придает этому значения в преддверии воскресного поединка на "Уэмбли".
"Это другое соревнование. В каждом соревновании своя психологическая атмосфера. Мы много раз видели команды, которые не лучшим образом выступают в чемпионате, но в других соревнованиях они внезапно преображаются и играют очень хорошо. Они не берут с собой весь этот негатив. Когда ты выходишь на поле, половина стадиона красная, а половина синяя. Ты понимаешь, что это нечто другое", — приводит слова Венгера The Guardian.
Также Венгер, все еще находящийся под жесточайшим давлением, провел параллели с маем 2014 года, когда "канониры" отпраздновали победу над "Уиганом" в финале Кубка Англии и прервали свою девятилетнюю бестрофейную серию.
"В 2014 мы находились под особым давлением. Нам было сложно, ведь мы были суперфаворитами. Кроме того, мы давно не выигрывали трофеи, и люди сомневались в нашей способности делать это. Мы воспользовались своей возможностью: прошли полуфинал, победили в финале и завоевали Кубок. Мы испытывали большое давление в то время".
"На сей раз шансы 50 на 50. Если же вы спросите нейтральных зрителей, то они и вовсе могут назвать "Сити" фаворитом", — добавил Венгер.
22.04.2017 11:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсеноль Слили АПЛ и ЛЧ ради Кубка Англии. Хитер старик, хитер...
(ответить)
Не уиган, а Халл в финале был Миха
(ответить)
Единственное что этот старый хер считает - это денюжки Кроенке.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий