Венгер не считает плохую форму "Арсенала" в Премьер-Лиге фактором для Кубка Англии

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что плохая форма его команды в Премьер-Лиге не имеет значения для полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Проиграв пять из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, "канониры" были отброшены за пределы топ-4 и сейчас занимают только шестое место в таблице. Однако Венгер не придает этому значения в преддверии воскресного поединка на "Уэмбли".



"Это другое соревнование. В каждом соревновании своя психологическая атмосфера. Мы много раз видели команды, которые не лучшим образом выступают в чемпионате, но в других соревнованиях они внезапно преображаются и играют очень хорошо. Они не берут с собой весь этот негатив. Когда ты выходишь на поле, половина стадиона красная, а половина синяя. Ты понимаешь, что это нечто другое", — приводит слова Венгера The Guardian.



Также Венгер, все еще находящийся под жесточайшим давлением, провел параллели с маем 2014 года, когда "канониры" отпраздновали победу над "Уиганом" в финале Кубка Англии и прервали свою девятилетнюю бестрофейную серию.



"В 2014 мы находились под особым давлением. Нам было сложно, ведь мы были суперфаворитами. Кроме того, мы давно не выигрывали трофеи, и люди сомневались в нашей способности делать это. Мы воспользовались своей возможностью: прошли полуфинал, победили в финале и завоевали Кубок. Мы испытывали большое давление в то время".



"На сей раз шансы 50 на 50. Если же вы спросите нейтральных зрителей, то они и вовсе могут назвать "Сити" фаворитом", — добавил Венгер.