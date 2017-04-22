Клопп: "Ливерпуль" стал привлекательнее для потенциальных новичков"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его клуб стал более привлекательным в глазах потенциальных новичков, и этому есть целый ряд причин.

Ожидается, что грядущим летом владельцы мерсисайдского клуба выделят Клоппу существенные средства на укрепление состава, особенно в случае выхода в Лигу Чемпионов.



В числе трансферных целей Клоппа Liverpool Echo называет защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейту и вингера "Байера" Юлиана Брандта. Юрген уверен, что грядущим летом "Ливерпулю" будет проще подписать нужных игроков, нежели годом ранее.



"Да, я думаю, клуб стал привлекательнее в глазах потенциальных новичков. Думаю, в данный момент "Ливерпуль" выглядит очень интересным проектом для игроков".



"Мы не можем на 100 процентов сказать, что будем играть в Лиге Чемпионов в следующем году. Но у нас молодая команда и великолепный клуб. Мы в хорошем положении, и прогресс команды виден невооруженным глазом. Учитывая наш средний возраст, мы, как и "Тоттенхэм", способны значительно прибавить".



"Конечно, они ("Тоттенхэм") в нескольких шагах впереди, но они дольше играют вместе. Мы чувствуем, что наши дела идут хорошо, и если игрок захочет стать частью этого, то на переход к нам он решится легче, чем в прошлом году".



"Впрочем, и в прошлом году немногие игроки говорили мне: "Я не хочу быть частью этого, но давайте посмотрим, что будет через год, и тогда поговорим снова".



"Это больше мое ощущение, чем что-либо другое, когда я говорю о мыслях игроков. Однако мы ведем очень позитивные переговоры. Это не означает, что у нас все сложится, но переговоры проходят действительно позитивно, и везде есть прогресс. Это хорошо", — сообщил Клопп.