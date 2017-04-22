Почеттино: "Место в топ-4 — это успех для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги стало бы для его команды большим успехом, сравнимым с чемпионством для некоторых других коллективов.

В данный момент "шпоры" уверенно удерживают второе место в Премьер-Лиге и продолжают оказывать давление на лидирующий "Челси". Даже если "Тоттенхэму" не удастся перехватить лидерство, Почеттино готов назвать этот сезон успешным.



"Здесь место в топ-4 — это огромный успех. Да, есть еще титулы. Но с какими командами ты можешь их выигрывать? Для "Барселоны", "Реала", "Баварии", Ювентуса", "Порту" в Португалии выигрывать титулы — это обычное дело".



"С большой командой ты и так очень близок к победе в своей лиге. Посмотрите на "Барселону" при Пепе (Гвардиоле), при Тито Виланове, при Райкарде, при Луиса Энрике. При различных тренерах, но при одинаковых игроках они всегда были успешны".



"Успех для меня — финишировать в топ-4, как в прошлом сезоне. То был большой успех для "Тоттенхэма", который, возможно, даже важнее, чем завоевание титула с "Барселоной".



"Я мечтаю о трофеях, но то, как я дважды выигрывал Кубок Испании с "Эспаньолом", заставляет меня еще больше уважать работу Диего Симеоне в "Атлетико". Побеждать с "Атлетико" так сложно. Возможно, он заслуживает большую похвалу, чем некоторые другие", — цитирует Почеттино Sky Sports.