Натан Аке заменит Кэхилла в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал понять, что именно Натан Аке, а не капитан Джон Терри заменит Гари Кэхилла в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".

На своей пресс-конференции в пятницу Конте сообщил, что не рассчитывает на Кэхилла на "Уэмбли", потому что Гари все еще восстанавливается после приступа гастроэнтерита. Таким образом, в тройке обороны "синих" образовалась вакансия.



Шансы Курта Зума заменить Кэхилла выглядят мизерными — француз провалил матч прошлого уикенда против "Манчестер Юнайтед", будучи замененным уже в перерыве. Это сужает выбор Конте до Аке и Терри, и в данном случае тренер предпочитает молодость опыту.



"Думаю, при нашей схеме правильная позиция для Джона — это центр в тройке защитников, но там сейчас играет Давид Луис. По этой же причине я считаю, что Аке обладает правильными характеристиками, чтобы заменить Гари, а Зума — Сесара Аспиликуэту".



"Аке заслуживает свой шанс сыграть. Потому за время пребывания с нами он всегда демонстрировал мне огромную самоотдачу. Он очень упорно трудился. У него замечательное отношение к делу, и он никогда не жаловался".



"Давайте не будем забывать, что Аке играл в каждом матче за "Борнмут", но он захотел вернуться к нами и быть с нами, чтобы помочь нам в борьбе за титул".



"Думаю, он хороший игрок. Думаю, он готов к этому шансу, и он заслуживает этот шанс. Я верю в него и не испытываю никаких сомнений насчет этого решения", — цитирует Конте The Independent.