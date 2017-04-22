34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 22 апреля четырьмя поединками стартует 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СУОНСИ — СТОУК17:00



В данный момент "Стоук" стремится не отступить от своей традиции и вновь финишировать в топ-10 Премьер-Лиги. Но кто находится под настоящим давлением, так это "Суонси", проигравший пять из шести последних матчей. Очки нужны "лебедям" позарез, иначе выкарабкаться из зоны вылета будет невероятно сложно. В семи последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Суонси" одержал лишь одну победу.



Второй матч кряду из-за проблем с лодыжкой пропустит капитан "Суонси" Джек Корк. Уэйну Рутледжу может потребоваться операция на грыже, Фернандо Льоренте под вопросом. Леон Бриттон надеется на свое первое появление в 2017 году.



Нападающий "Стоука" Джонатан Уолтерс должен выйти с первых минут, хотя на этой неделе не тренировался из-за проблем с коленом. Гленн Уилан и Джо Аллен также залечили свои болячки.



ХАЛЛ — УОТФОРД17:00



Минимальная победа над "Суонси" в прошлом туре позволила "Уотфорду" добраться до знакового рубежа в 40 очков, однако подопечным Вальтера Маццарри не стоит расслабляться, ведь в концовке сезона их ожидает ряд сложнейших матчей. "Халл" очень уверенно смотрится дома, одержав здесь три победы подряд и набрав 16 из 18 очков при Марку Силве. Ранее в рамках Премьер-Лиги соперники встречались лишь однажды — в октябре, когда "шершни" выиграли со счетом 1:0.



На возвращение в старт "Халла" претендует нападающий Дьюмерси Мбокани. Омар Элабделлауи все еще отсутствует с травмой спины.



После дисквалификации возвращается защитник "Уотфорда" Мигель Бритос. Крэйга Кэткарта все еще беспокоит колено.



БОРНМУТ — МИДЛСБРО17:00



20 лет назад "Мидлсбро", обладая Эмерсоном, Жуниньо и Фабрицио Раванелли, чудом избежал вылета из Премьер-Лиги. Если "речники" желают повторить это чудо, то оно должно начаться с этой субботы, иначе скоро у них не останется даже математических шансов на спасение. Для "Борнмута" этот матч тоже важен, потому что с 35 очками коллектив Эдди Хау не может чувствовать себя в безопасности. К счастью для "вишенок", дома они никогда не проигрывали "Боро" в рамках чемпионата — четыре ничьи и две победы.



"Борнмут" до конца сезона лишился Джека Уилшира, который сломал ногу. Дэн Гослинг, пропустивший три матча с повреждением икроножной мышцы, будет обследован докторами.



После девяти недель отсутствия может вернуться защитник "Мидлсбро" Калум Чемберс. Виктор Вальдес и Грант Лидбиттер вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН17:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич по-прежнему находится под давлением, и каждая неудача рассматривается как еще один шаг к его увольнению по окончании сезона. "Эвертон" мотивирует себя на остаток сезона тем, чтобы попытаться навязать борьбу "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", находящимся за пределами топ-4. Особое внимание "молотобойцы" должны уделить Ромелу Лукаку, который забивал в каждом из девяти последних матчей против них. "Вест Хэм" одержал только семь побед в 48 встречах с "ирисками" в рамках чемпионата за последние 30 лет.



"Вест Хэм", вероятно, будет лишен Энди Кэрролла, зато свой первый матч с ноября может провести Диафра Сако. Уинстон Рид залечил пах. Сэм Байрам и Марк Нобл дисквалифицированы.



Остаток сезона может пропустить полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти. Эннер Валенсия не сыграет против клуба, которому он принадлежит.