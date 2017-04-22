Рохо рискует вернуться в сентябре, Ибрагимович — через год

Златан Ибрагимович Защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович надорвали крестообразные связки колена в матче за "Манчестер Юнайтед" против "Андерлехта" в минувший четверг, выбыв из строя на многие месяцы.

Напомним, по ходу матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 2:1, Жозе Моуриньо сделал две вынужденных замены. Оформив выход в полуфинал Лиги Европы, тренер "Юнайтед" сразу же заявил, что у него плохие предчувствия насчет травм своих подопечных.

Как стало известно Daily Mirror, Рохо надорвал крестообразные связки колена и в скором времени будет прооперирован. Ожидается, что аргентинец вернется на футбольное поле не раньше сентября.

А повреждение Златана оказалось еще хуже, чем у Маркоса. 35-летний швед надорвал не только передние крестообразные связки, как его партнер, но и задние. Обычно восстановление при такого рода травмах занимает от девяти месяцев до года.

Тренерский штаб "Юнайтед" связывает тот факт, что оба игрока получили столь серьезные травмы в одном матче, с насыщенным графиком матчей на финише сезона.

Обе потери рискуют обернуться громадными проблемами для "дьяволов", ведь Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне с 28 голами, а Рохо в последнее время был незаменим ввиду травм Фила Джонса и Криса Смоллинга.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Рохо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 22.04.2017 07:22 # fuckyeah
    Вот посмотрим как поступит крысы м манчестера, предложат ли Златану контракт, зная что большую часть сезона или все же скрысят и нафиг отправят?

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  2. sashaussr 22.04.2017 07:06 # sashaussr
    Очень жаль. Кресты, пожалуй, худшая травма из распространенных в карьере любого спортсмена.

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  3. havedriven 22.04.2017 06:55 # havedriven
    Плохо рохо. Он нужен в команде. Жаль. Здоровья им обоим

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  4. knvlay 22.04.2017 06:13 # knvlay
    Эх, Рохо жаль(
    P.S миха, ибре 35 лет

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