Рохо рискует вернуться в сентябре, Ибрагимович — через год

Защитник Маркос Рохо и нападающий Златан Ибрагимович надорвали крестообразные связки колена в матче за "Манчестер Юнайтед" против "Андерлехта" в минувший четверг, выбыв из строя на многие месяцы.

Напомним, по ходу матча, выигранного "красными дьяволами" со счетом 2:1, Жозе Моуриньо сделал две вынужденных замены. Оформив выход в полуфинал Лиги Европы, тренер "Юнайтед" сразу же заявил, что у него плохие предчувствия насчет травм своих подопечных.



Как стало известно Daily Mirror, Рохо надорвал крестообразные связки колена и в скором времени будет прооперирован. Ожидается, что аргентинец вернется на футбольное поле не раньше сентября.



А повреждение Златана оказалось еще хуже, чем у Маркоса. 35-летний швед надорвал не только передние крестообразные связки, как его партнер, но и задние. Обычно восстановление при такого рода травмах занимает от девяти месяцев до года.



Тренерский штаб "Юнайтед" связывает тот факт, что оба игрока получили столь серьезные травмы в одном матче, с насыщенным графиком матчей на финише сезона.



Обе потери рискуют обернуться громадными проблемами для "дьяволов", ведь Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне с 28 голами, а Рохо в последнее время был незаменим ввиду травм Фила Джонса и Криса Смоллинга.