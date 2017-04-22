Анонс матча "Челси" — "Тоттенхэм"

В субботу вечером в противостоянии двух лучших команд Премьер-Лиги на данный момент "Челси" и "Тоттенхэма" определится первый полуфиналист Кубка Англии.

Матч на "Уэмбли" невозможно рассматривать вне контекста той заочной борьбы, которую "синие" и "шпоры" ведут в Премьер-Лиге. В прошлый уикенд "Челси" при весьма посредственной игре потерпел поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" (2:0) и теперь имеет всего четыре очка преимущества над "Тоттенхэмом".



Кубковое дерби может обеспечить коллективу Маурисио Почеттино, находящемуся в прекрасной форме, возможность нанести еще один психологический удар по "Челси". Неслучайно главный тренер "синих" Антонио Конте назвал "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги на данный момент.



Одновременно нельзя забывать, что это дерби пройдет на "Уэмбли", где "Тоттенхэм" в этом сезоне играл свои домашние матчи в Лиге Чемпионов, и это по-настоящему кошмарные воспоминания для поклонников "шпор".



"Челси" потерпел лишь одно поражение в пяти последних полуфиналах Кубка Англии. "Тоттенхэм" же вылетал шесть раз из шести, добираясь до полуфинальной стадии этого турнира.



Последний раз "Челси" и "Тоттенхэм" встречались в Кубке Англии в 2012 году — то был полуфинал, "синие" отпраздновали победу 5:1 и впоследствии завоевали трофей.



С учетом всех соревнований "Тоттенхэм" выиграл только две из 16 последних встреч с "Челси" при семи поражениях.



Это будет четвертый матч соперников на "Уэмбли" после завершения реконструкции в 2007 году. Никакие другие команды не встречались здесь чаще ("Челси" и "Манчестер Юнайтед" тоже четыре раза).



После победы над "Челси" в финале Кубка Лиги 2008 года "Тоттенхэм" выиграл лишь раз в восьми матчах на "Уэмбли" — против ЦСКА в декабре.



"Челси" проиграл два из трех последних матчей на "Уэмбли", одержав победу против "Тоттенхэма" в финале Кубка Лиги 2015 года.



Защитник "Челси" Гари Кэхилл, вероятно, пропустит этот матч из-за гастроэнтерита, но Тибо Куртуа и Маркос Алонсо, не игравшие с "Юнайтед", должны поправиться.



"Тоттенхэм" все еще вынужден обходиться без Данни Роуза, Харри Уинкса и Эрика Ламелы.



Кубок Англии. 1/2 финала

"Челси" — "Тоттенхэм"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:15 Онлайн-трансляция



