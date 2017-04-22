УЕФА возместит "Сити" 40 миллионов евро

УЕФА возместит "Манчестер Сити" 40 миллионов евро (33.4 млн. фунтов) в качестве штрафа за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, несколько лет назад УЕФА объявил войну за чистоту финансов европейских клубов. Организация, тогда возглавляемая Мишелем Платини, принялась строго наказывать клубы, которые живут не по средствам и излишне пользуются деньгами своих владельцев.



В соответствии с этим, в 2014 году "Сити" был оштрафован на 60 млн. евро (49 млн. фунтов на тот момент). Вдобавок УЕФА ограничил трансферные траты "горожан" и размер их заявки на Лигу Чемпионов.



Те санкции в отношении клуба с "Этихад" предусматривали возмещение двух третей от суммы штрафа, если клубу удастся привести в порядок свои финансы. И хотя УЕФА уже отказался от активной борьбы за ФФП, "горожане" выполнили те условия, которые им были продиктованы три года назад.



На протяжении двух последних финансовых лет "Сити" и вовсе демонстрировал прибыль, поэтому теперь, сообщает Sky Sports, клуб получит обратно от УЕФА 40 млн. евро. Столь же внушительная компенсация достанется и ПСЖ.