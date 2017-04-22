УЕФА возместит "Сити" 40 миллионов евро

Этихад УЕФА возместит "Манчестер Сити" 40 миллионов евро (33.4 млн. фунтов) в качестве штрафа за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, несколько лет назад УЕФА объявил войну за чистоту финансов европейских клубов. Организация, тогда возглавляемая Мишелем Платини, принялась строго наказывать клубы, которые живут не по средствам и излишне пользуются деньгами своих владельцев.

В соответствии с этим, в 2014 году "Сити" был оштрафован на 60 млн. евро (49 млн. фунтов на тот момент). Вдобавок УЕФА ограничил трансферные траты "горожан" и размер их заявки на Лигу Чемпионов.

Те санкции в отношении клуба с "Этихад" предусматривали возмещение двух третей от суммы штрафа, если клубу удастся привести в порядок свои финансы. И хотя УЕФА уже отказался от активной борьбы за ФФП, "горожане" выполнили те условия, которые им были продиктованы три года назад.

На протяжении двух последних финансовых лет "Сити" и вовсе демонстрировал прибыль, поэтому теперь, сообщает Sky Sports, клуб получит обратно от УЕФА 40 млн. евро. Столь же внушительная компенсация достанется и ПСЖ.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1037

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.04.2017 00:50 # mancunia-planet
    ФФП провалились, то бишь прогнулись под мешками
    ЧелсиСитиПСЖ Тяньцзинь Цюаньцзянь = мешки

    (ответить)

  2. daikirai 22.04.2017 00:34 # daikirai
    Всяким челси и барсам уефа по губам водит, а Королей уважает.

    (ответить)

  3. dred 22.04.2017 00:10 # dred
    ФФП оут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: