У Сако нет будущего в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" больше не рассчитывает на защитника Мамаду Сако и готов продать француза, доигрывающего сезон в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Впечатляющая игра Сако на "Селхерст Парк" не осталась без внимания главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Немец заверил, что может дать второй шанс 27-летнему защитнику, однако с тех пор свое мнение поменял.



Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб больше не рассчитывает на Мамаду и выставит того на трансфер грядущим летом. "Ливерпуль" рассчитывает выручить за игрока около 30 миллионов фунтов.



"Красные" уверены, что эту сумму смогут потянуть клубы, заинтересованные в покупке Сако по окончании сезона. Еще зимой, когда Мамаду не имел игровой практики, "Севилья" пыталась заполучить его за 20 миллионов фунтов.