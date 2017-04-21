У Сако нет будущего в "Ливерпуле"

Мамаду Сако "Ливерпуль" больше не рассчитывает на защитника Мамаду Сако и готов продать француза, доигрывающего сезон в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Впечатляющая игра Сако на "Селхерст Парк" не осталась без внимания главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Немец заверил, что может дать второй шанс 27-летнему защитнику, однако с тех пор свое мнение поменял.

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдский клуб больше не рассчитывает на Мамаду и выставит того на трансфер грядущим летом. "Ливерпуль" рассчитывает выручить за игрока около 30 миллионов фунтов.

"Красные" уверены, что эту сумму смогут потянуть клубы, заинтересованные в покупке Сако по окончании сезона. Еще зимой, когда Мамаду не имел игровой практики, "Севилья" пыталась заполучить его за 20 миллионов фунтов.



Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор foxmcfc   

Дата 21.04.2017 22:00

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