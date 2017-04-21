Почеттино назвал "Тоттенхэм" самым популярным клубом Лондона

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет продолжить работу в самом популярном клубе Лондона.

После своего переезда на "Уайт Харт Лэйн" Почеттино стабильно добивается успехов в каждом сезоне, проведенном в "Тоттенхэме". По словам Маурисио, шпоры опережают свое развитие и уже стали самым популярным клубом Лондона.



"Я хотел бы работать здесь как можно дольше: этот клуб обладает огромной историей и сейчас является самым популярным в Лондоне, опережая "Арсенал" и "Челси". Я могу даже сказать, что счастлив в "Тоттенэме".



"Мы воссоздаем культуру победителей и не чувствуем себя хуже остальных. Да, другие клубы могут иметь более талантливых игроков, могут тратить больше денег, чем мы, но именно "Тоттенхэм" является самым стабильным клубом в Премьер-Лиге на протяжении последних двух-трех лет".



"Три года назад, когда я только вступил в этот проект, план строился на том, чтобы сократить дистанцию между нами и первой четверкой. Думаю, наши успехи говорят о том, что мы действуем с опережением графика", - сообщил Почеттино в интервью ESPN.