Почеттино назвал "Тоттенхэм" самым популярным клубом Лондона

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет продолжить работу в самом популярном клубе Лондона.

После своего переезда на "Уайт Харт Лэйн" Почеттино стабильно добивается успехов в каждом сезоне, проведенном в "Тоттенхэме". По словам Маурисио, шпоры опережают свое развитие и уже стали самым популярным клубом Лондона.

"Я хотел бы работать здесь как можно дольше: этот клуб обладает огромной историей и сейчас является самым популярным в Лондоне, опережая "Арсенал" и "Челси". Я могу даже сказать, что счастлив в "Тоттенэме".

"Мы воссоздаем культуру победителей и не чувствуем себя хуже остальных. Да, другие клубы могут иметь более талантливых игроков, могут тратить больше денег, чем мы, но именно "Тоттенхэм" является самым стабильным клубом в Премьер-Лиге на протяжении последних двух-трех лет".

"Три года назад, когда я только вступил в этот проект, план строился на том, чтобы сократить дистанцию между нами и первой четверкой. Думаю, наши успехи говорят о том, что мы действуем с опережением графика", - сообщил Почеттино в интервью ESPN.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 21.04.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 21.04.2017 21:50 # blackdreamer
    среди петушков да
    ну а среди любителей подолбиться в очко и пожрать гавно - щелсей

    (ответить)

  2. forester 21.04.2017 21:34 # forester
    Пpaв.

    (ответить)

  3. calvin-harris 21.04.2017 21:19 # calvin-harris
    лондон - столица парижа

    (ответить)

  4. reeker 21.04.2017 21:19 # reeker
    Ещё один наркоман.

    (ответить)

  5. edgarkuznetsov 21.04.2017 21:16 # edgarkuznetsov
    Ну что самый популярный хз,но что стабильный и развивающий это да

    (ответить)

  6. mata05 21.04.2017 21:13 # mata05
    Пакет точно что то употребляет то эти фотки в одной позе, то самый популярный клуб, который не выиграл ни одного самого задрипанного кубка и клуб популярен только у 30к жидов приходящих на УХЛ

    (ответить)

  7. manutd-20champ 21.04.2017 21:06 # manutd-20champ
    пописял на на всех королей ландана

    (ответить)

  8. osnovnoy2005 21.04.2017 21:02 # osnovnoy2005
    В Лондоне нет англичан одни жиды и арабы

    (ответить)

  9. awesome-arsenal 21.04.2017 21:01 # awesome-arsenal
    а шо это он так по хамски

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: