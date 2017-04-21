Почеттино назвал "Тоттенхэм" самым популярным клубом Лондона
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет продолжить работу в самом популярном клубе Лондона.
После своего переезда на "Уайт Харт Лэйн" Почеттино стабильно добивается успехов в каждом сезоне, проведенном в "Тоттенхэме". По словам Маурисио, шпоры опережают свое развитие и уже стали самым популярным клубом Лондона.
"Я хотел бы работать здесь как можно дольше: этот клуб обладает огромной историей и сейчас является самым популярным в Лондоне, опережая "Арсенал" и "Челси". Я могу даже сказать, что счастлив в "Тоттенэме".
"Мы воссоздаем культуру победителей и не чувствуем себя хуже остальных. Да, другие клубы могут иметь более талантливых игроков, могут тратить больше денег, чем мы, но именно "Тоттенхэм" является самым стабильным клубом в Премьер-Лиге на протяжении последних двух-трех лет".
"Три года назад, когда я только вступил в этот проект, план строился на том, чтобы сократить дистанцию между нами и первой четверкой. Думаю, наши успехи говорят о том, что мы действуем с опережением графика", - сообщил Почеттино в интервью ESPN.
21.04.2017 21:00
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среди петушков да
ну а среди любителей подолбиться в очко и пожрать гавно - щелсей
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Пpaв.
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лондон - столица парижа
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Ещё один наркоман.
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Ну что самый популярный хз,но что стабильный и развивающий это да
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Пакет точно что то употребляет то эти фотки в одной позе, то самый популярный клуб, который не выиграл ни одного самого задрипанного кубка и клуб популярен только у 30к жидов приходящих на УХЛ
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пописял на на всех королей ландана
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В Лондоне нет англичан одни жиды и арабы
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а шо это он так по хамски
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