Фабрегас: "Челси" шокирован решением Терри уйти"

Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас признался, что решение капитана Джона Терри покинуть клуб в конце сезона стало шоком для команды.

На следующий день после воскресного поражения от "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 "синие" официально объявили, что истекающий контракт Терри продлен не будет. Свое решение покинуть "Стэмфорд Бридж" 36-летний защитник объяснил желанием регулярно играть.



Ожидается, что со своим следующим шагом Джон определится только по окончании сезона, но само по себе решение ветерана покинуть "Челси" застало его партнеров по команде врасплох.



"Это стало для нас сюрпризом. Было много разговоров и спекуляций о том, что этот год может стать его последним в клубе, но мы не знали наверняка. Это очень личное решение, принятое им совместно с клубом".



"Очень жаль, что он уходит, потому что я не вижу никого, кто бы смог примерить на себя его роль в команде. Пока что он незаменим. Нам будет не хватать его", — сообщил Фабрегас talkSPORT.