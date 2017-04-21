Сезон завершен для Ибрагимовича
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже не сыграет в остатке сезона из-за травмы связок колена.
Свою травму лучший бомбардир "красных дьяволов" получил на исходе основного времени ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1). Поборовшись на втором этаже, Златан неудачно приземлился на свою правую ногу.
Как стало известно Sky Sports, углубленное обследование подтвердило те плохие предчувствия, которыми сразу после победы поделился главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Таким образом, Ибрагимович уже не сыграет в этом сезоне — а, возможно, уже не сыграет за "дьяволов" вообще, потому что его контракт истекает в конце этого сезона.
Добавим, что в этой кампании 36-летний швед забил 28 голов, включая победные в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Лиги.
21.04.2017 19:30
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Последние комментарии:
Шанс для Ришфорда, тени Дженкинсона, заиграть за МЮ.
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Некому теперь красную помойку тащить. 100 миллионики марсияль да похба разве что побегать могут ну а трешфорд раз в год только забивает
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ибо нехер было себе гнилым образом зарплату набивать.. вот пусть идет на пенсию
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Там передние и задние кресты. Это пиздец. Бомбически закончил карьеру.
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Да уже сразу взглянув на видеоповтор можно понять ибра выбыл и уже не сыграет в этом сезоне.
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Джанлука Ди Марцио: Златан выбыл на 8-9 месяцев.
дратути))0
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шанс для Трешфорда начать забивать больше чем 1 из 10 моментов
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Кееееек. В итоге скам останется с КАЛом на своём заслуженном 6-м месте, прое6ав ЛЕ.
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хотел покорить апл-сломался и закончил карьеру
ору
(ответить)
Наконец то Рэшфорд на острие будет.
(ответить)
Охуенно
(ответить)
Прикольно)
Поздравляю подворота .
(ответить)
Теперь мю в 4-ку легко заскочит
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ура, не будет сраных забросов, за которые он не цепляется и наконец то игра будет быстрее, а то швед все контратаки портил, и конечно не будет промахов от ибры в штрафной, так что это хорош. Рэш хоть поиграет напа, да он тоже тупит частенько, но лучше смотреть как он тупит, чем всеми любимый лев
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настало время Феллайни, подумал Маур
_уёво
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Надеюсь, на год сломали минимум
(ответить)
бл* теперь скам заиграет
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Сезон завершён для Манчестер Юнайтед.
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Килиан Мбаппе признался, что с детства болеет за "Ливерпуль"
ну все. топчика к Клоппчику за 100 млн + Люкаса
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Здоровья легенде! Жаль финал пропустит((
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