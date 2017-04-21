Сезон завершен для Ибрагимовича

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже не сыграет в остатке сезона из-за травмы связок колена.

Свою травму лучший бомбардир "красных дьяволов" получил на исходе основного времени ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1). Поборовшись на втором этаже, Златан неудачно приземлился на свою правую ногу.



Как стало известно Sky Sports, углубленное обследование подтвердило те плохие предчувствия, которыми сразу после победы поделился главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Таким образом, Ибрагимович уже не сыграет в этом сезоне — а, возможно, уже не сыграет за "дьяволов" вообще, потому что его контракт истекает в конце этого сезона.



Добавим, что в этой кампании 36-летний швед забил 28 голов, включая победные в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Лиги.