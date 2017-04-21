Сезон завершен для Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже не сыграет в остатке сезона из-за травмы связок колена.

Свою травму лучший бомбардир "красных дьяволов" получил на исходе основного времени ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1). Поборовшись на втором этаже, Златан неудачно приземлился на свою правую ногу.

Как стало известно Sky Sports, углубленное обследование подтвердило те плохие предчувствия, которыми сразу после победы поделился главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Таким образом, Ибрагимович уже не сыграет в этом сезоне — а, возможно, уже не сыграет за "дьяволов" вообще, потому что его контракт истекает в конце этого сезона.

Добавим, что в этой кампании 36-летний швед забил 28 голов, включая победные в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Лиги.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2017 19:30

Количество просмотров Просмотров: 2658

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Последние комментарии:




  1. warham 21.04.2017 20:38 # warham
    Шанс для Ришфорда, тени Дженкинсона, заиграть за МЮ.

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  2. chebrec 21.04.2017 20:34 # chebrec
    Некому теперь красную помойку тащить. 100 миллионики марсияль да похба разве что побегать могут ну а трешфорд раз в год только забивает

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  3. skorseze 21.04.2017 20:33 # skorseze
    ибо нехер было себе гнилым образом зарплату набивать.. вот пусть идет на пенсию

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  4. alcoholnarco 21.04.2017 20:31 # alcoholnarco
    Там передние и задние кресты. Это пиздец. Бомбически закончил карьеру.

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  5. muaxaxaxa 21.04.2017 20:29 # muaxaxaxa
    Да уже сразу взглянув на видеоповтор можно понять ибра выбыл и уже не сыграет в этом сезоне.

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  6. kos9k 21.04.2017 20:27 # kos9k
    Джанлука Ди Марцио: Златан выбыл на 8-9 месяцев.

    дратути))0

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  7. ravi 21.04.2017 20:26 # ravi
    шанс для Трешфорда начать забивать больше чем 1 из 10 моментов

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  8. paul-shark 21.04.2017 20:24 # paul-shark
    Кееееек. В итоге скам останется с КАЛом на своём заслуженном 6-м месте, прое6ав ЛЕ.

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  9. kos9k 21.04.2017 20:20 # kos9k
    хотел покорить апл-сломался и закончил карьеру

    ору

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  10. stepan-jam-boss 21.04.2017 20:13 # stepan-jam-boss
    Наконец то Рэшфорд на острие будет.

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  11. knvlay 21.04.2017 20:04 # knvlay
    Охуенно

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  12. mancityman 21.04.2017 20:02 # mancityman
    Прикольно)
    Поздравляю подворота .

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  13. j-silver 21.04.2017 19:55 # j-silver
    Теперь мю в 4-ку легко заскочит

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  14. aliabiev 21.04.2017 19:53 # aliabiev
    ура, не будет сраных забросов, за которые он не цепляется и наконец то игра будет быстрее, а то швед все контратаки портил, и конечно не будет промахов от ибры в штрафной, так что это хорош. Рэш хоть поиграет напа, да он тоже тупит частенько, но лучше смотреть как он тупит, чем всеми любимый лев

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  15. mancunia-planet 21.04.2017 19:53 # mancunia-planet
    настало время Феллайни, подумал Маур
    _уёво

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  16. apucmokpam 21.04.2017 19:53 # apucmokpam
    Надеюсь, на год сломали минимум

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  17. gunars 21.04.2017 19:48 # gunars
    бл* теперь скам заиграет

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  18. reeker 21.04.2017 19:42 # reeker
    Сезон завершён для Манчестер Юнайтед.

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  19. spartakk 21.04.2017 19:40 # spartakk
    Килиан Мбаппе признался, что с детства болеет за "Ливерпуль"

    ну все. топчика к Клоппчику за 100 млн + Люкаса

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  20. star69 21.04.2017 19:38 # star69
    Здоровья легенде! Жаль финал пропустит((

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