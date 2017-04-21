Моуриньо готов рискнуть здоровьем Руни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что кризис травм не оставляет ему другого выбора, кроме как обратиться к капитану Уэйну Руни, пропустившего несколько последних недель.

В марте и апреле Руни провел всего 75 минут на футбольном поле, восстанавливаясь от травмы лодыжки. В его отсутствие проблемы "Юнайтед" с травмированными только увеличились в масштабах: "дьяволы" уже потеряли Хуана Мату, Криса Смоллинга, Фила Джонса, Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича.



По словам Моуриньо, его команда оказалась в большой беде перед выездным матчем с "Бернли". У португальца нет другого выбора, кроме как задействовать Уэйна на "Терф Мур".



"У него отличный менталитет, он настоящий боец и просто сильный парень. Даже если Уэйн находится не в лучшем состоянии, он все равно нам нужен. Благодаря своему опыту и характеру он должен быть готов. Поверьте, теперь нам нужны абсолютно все".



"Эрик Байи провел уже шесть матчей подряд: это произошло из-за того, что мы потеряли Рохо, Джонса и Смоллинга. Мы в самой настоящей беде, а теперь еще лишились и Златана", - цитирует Моуриньо ESPN.